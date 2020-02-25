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Риккардо попросил Окона не быть агрессивным

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Риккардо попросил Окона не быть агрессивным
Автор:
, Редактор
25 февр. 2020 г., 19:00

Австралийский пилот согласился принять поражение от нового напарника если тот окажется быстрее

В 2020 году напарником Даниэля Риккардо по команде Renault станет Эстебан Окон, который пропустил сезон 2019 года. При этом Окон ранее зарекомендовал себя быстрым и агрессивным пилотом, который сражался на трассе в том числе и со своим напарником по Force India Серхио Пересом.

Во время тестов в Барселоне журналист австралийского издания The Age спросил у Риккардо, не опасается ли он нового напарника.

«У него были проблемы с Серхио Пересом, были и проблемы с Максом Ферстаппеном, – подтвердил Риккардо. – Так что мы вместе должны научиться не отрывать друг другу головы, понять, что мы не боремся пока за победы. Нам не так нужно строить наши дела.

Напротив, нужно оставаться разумными, помогать друг другу, работать на команду. Я именно так намерен себя вести.

В целом я уже был в похожей ситуации в Red Bull, где я был заслуженным гонщиком, а Макс Ферстаппен пришел новичком. Я уже через это проходил. Если Окон будет меня побеждать, то это придется принять. Но я бы не хотел заранее переживать по этому поводу. Он меня пока не побил, так что у меня есть все возможности, чтобы оказаться быстрее».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Сергей Иванов

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