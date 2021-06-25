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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Риккардо похвастался количеством съеденных шницелей

Автор:
, Главный редактор

Правда, быстро выяснилось, что своим достижением австралиец обязан нюансам подачи блюд в австрийских ресторанах

Риккардо похвастался количеством съеденных шницелей

Как это часто бывает, в пятничном интервью Даниэля Риккардо медиа-группе Формулы 1 самым интересным оказался фрагмент, посвященный вещам, которые напрямую не связаны с гонками.

«Здесь в целом неплохо. Я вчера целых три шницеля съел, – сообщил австралиец. – Правда, это были такие малюсенькие шницели – думаю, один большой разрезали на три части. Но сегодня вечером, думаю, смогу себе позволить побольше. Австрия – это же страна шницелей! А потом поедем в Италию, где всегда на повестке дня пицца. Не то чтобы я советую молодым спортсменам придерживаться такой диеты – но мне это особо не мешает. И если придется заплатить лишней десятой долей секунды за удовольствие и радость, которую я получаю от таких блюд – что ж, так тому и быть».

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Впрочем, пилот McLaren не забыл поделиться и впечатлениями от хода тренировок Гран При Штирии. По словам спортсмена, обе практики сложились для него и британской команды в целом неплохо.

«День прошел хорошо – хотя он был немного странным, – рассказал гонщик. – Мы ожидали затяжных дождей, но они так и не пошли. Я видел картинку на радаре: дождь прошел совсем недалеко от трассы – похоже, что соседний городок затопило, а мы остались сухими.

День оказался продуктивным. Нам надо еще отшлифовать настройки, но в целом мы не выглядим потерявшимися. С темпом при полных баках еще надо как следует поработать, добиться более заметного прогресса – а вот квалификационный темп выглядит весьма хорошим».

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