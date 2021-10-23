Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена

Даниэль Риккардо два с половиной сезона выступал в одной команде с Максом Ферстаппеном. По мнению австралийца, изначально его напарник был недостаточно зрелым пилотом, но в их последний совместный сезон сумел ощутимо прибавить в этом плане.

«Он показывает это весь год, да и последнюю пару лет, – сказал Риккардо. – В начале карьеры Макса был такой этап, когда у него была скорость, но были и... Не знаю, как сказать, пусть будут ошибки. Какое-то избыточное желание, алчность, но он быстро от этого избавился.

Думаю, в 2018-м он смог извлечь уроки и вторую часть сезона провел уже сильно. Этот щелчок, наступление зрелости было видно на трассе. В последние годы это его неотъемлемое свойство».

По мнению Риккардо, именно зрелость и психологическая таблица помогут Ферстаппену в титульной борьбе с Хэмилтоном:

«Хотя у Льюиса есть опыт в завоевании титулов, я не считают это сейчас его преимуществом. Они оба способны стать чемпионами. Льюис это уже доказал, но Макс тоже может. У него на плечах теперь весьма стабильная голова. Он доказал это некоторыми маневрами в нынешнем сезоне.

Понятно, что я в их борьбе не участвую, но как фанату мне хочется, чтобы она длилась до конца сезона. Думаю, Макс способен выиграть».