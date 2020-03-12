Риккардо показал шлем с кислотным рисунком

Перед стартом сезона-2020 в Формуле 1 сняли запрет на замену шлема, ограничивавший гонщиков в разнообразии дизайнов. Ранее пилоты были обязаны иметь единый дизайн на все Гран При сезона, и могли один раз за год изменить его по особому случаю. Теперь никаких ограничений на замену шлемов не существует, и, теоретически, гонщики могут проводить хоть каждую сессию с новым дизайном.

В преддверии Гран При Австралии свой новый шлем представил пилот Renault Даниэль Риккардо. Его дизайн выполнен в серых тонах со стилизованным маскировочным рисунком, а также покрыт узорами кислотной расцветки. Узоры по форме напоминают букву М, что может быть отсылкой к городу Мельбурн, где пройдет первый этап чемпионата-2020.