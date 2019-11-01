Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

Риккардо подготовил к ГП США шлем в стиле американского футбола

Поделились
Комментарии
Риккардо подготовил к ГП США шлем в стиле американского футбола
Автор:
, редактор
1 нояб. 2019 г., 11:28

Австралиец каждый год привозит в Остин шлем в американской тематике, и сезон-2019 не стал исключением.

Пилот Renault Даниэль Риккардо проведет Гран При США в шлеме с особенной раскраской. Как и в предыдущие годы, австралиец подготовил к этапу в Остине шлем в американской тематике. На этот раз он сделал трибьют команде по американскому футболу «Техас Лонгхорнс». Шлем окрашен в белый цвет с традиционном логотипом команды.

«И короткое и длинное объяснения просты: я люблю Остин, – сказал австралиец. – Я полюбил это место с нашего первого приезда, полюбил людей и атмосферу, тут все в моем стиле. В прошлом году я наконец побывал на игре “Лонгхорнс” и это было шикарно, так что в этом году я решил снять перед ними шляпу.

Я обычно делаю здесь что-то в стиле Остина, и я подумал, что идея сделать шлем в стиле американского футбола – клевая. Это необычно и показывает мою любовь к городу».

Слайдер
Список

Шлем гонщика Renault F1 Team Даниэля Риккардо

Шлем гонщика Renault F1 Team Даниэля Риккардо
1/2

Фотограф: Renault F1

Шлем гонщика Renault F1 Team Даниэля Риккардо

Шлем гонщика Renault F1 Team Даниэля Риккардо
2/2

Фотограф: Renault F1

Кроме Риккардо, особенный шлем в Остине представит и Карлос Сайнс. Он выступит в шлеме черной раскраски в честь своего 100-го Гран При.

Шлем гонщика McLaren Карлоса Сайнса

Шлем гонщика McLaren Карлоса Сайнса

Фото: Carlos Sainz Jr.

Дополнительная информация: Пабло Элизальде

Читайте также:

Следующая новость
В 2021 году в Ф1 введут штрафы за перерасход тормозов и выхлопных систем

Предыдущая новость

В 2021 году в Ф1 введут штрафы за перерасход тормозов и выхлопных систем

Следующая новость

Браун назвал машины-2017 ошибкой. Феттель с ним поспорил

Браун назвал машины-2017 ошибкой. Феттель с ним поспорил
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.