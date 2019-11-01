Риккардо подготовил к ГП США шлем в стиле американского футбола
Австралиец каждый год привозит в Остин шлем в американской тематике, и сезон-2019 не стал исключением.
Пилот Renault Даниэль Риккардо проведет Гран При США в шлеме с особенной раскраской. Как и в предыдущие годы, австралиец подготовил к этапу в Остине шлем в американской тематике. На этот раз он сделал трибьют команде по американскому футболу «Техас Лонгхорнс». Шлем окрашен в белый цвет с традиционном логотипом команды.
«И короткое и длинное объяснения просты: я люблю Остин, – сказал австралиец. – Я полюбил это место с нашего первого приезда, полюбил людей и атмосферу, тут все в моем стиле. В прошлом году я наконец побывал на игре “Лонгхорнс” и это было шикарно, так что в этом году я решил снять перед ними шляпу.
Я обычно делаю здесь что-то в стиле Остина, и я подумал, что идея сделать шлем в стиле американского футбола – клевая. Это необычно и показывает мою любовь к городу».
Шлем гонщика Renault F1 Team Даниэля Риккардо
Фотограф: Renault F1
Шлем гонщика Renault F1 Team Даниэля Риккардо
Фотограф: Renault F1
Кроме Риккардо, особенный шлем в Остине представит и Карлос Сайнс. Он выступит в шлеме черной раскраски в честь своего 100-го Гран При.
Шлем гонщика McLaren Карлоса Сайнса
Фото: Carlos Sainz Jr.
Дополнительная информация: Пабло Элизальде
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Риккардо подготовил к ГП США шлем в стиле американского футбола
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