Риккардо подготовил к ГП США шлем в стиле американского футбола

Пилот Renault Даниэль Риккардо проведет Гран При США в шлеме с особенной раскраской. Как и в предыдущие годы, австралиец подготовил к этапу в Остине шлем в американской тематике. На этот раз он сделал трибьют команде по американскому футболу «Техас Лонгхорнс». Шлем окрашен в белый цвет с традиционном логотипом команды.

«И короткое и длинное объяснения просты: я люблю Остин, – сказал австралиец. – Я полюбил это место с нашего первого приезда, полюбил людей и атмосферу, тут все в моем стиле. В прошлом году я наконец побывал на игре “Лонгхорнс” и это было шикарно, так что в этом году я решил снять перед ними шляпу.

Я обычно делаю здесь что-то в стиле Остина, и я подумал, что идея сделать шлем в стиле американского футбола – клевая. Это необычно и показывает мою любовь к городу».

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Кроме Риккардо, особенный шлем в Остине представит и Карлос Сайнс. Он выступит в шлеме черной раскраски в честь своего 100-го Гран При.

Шлем гонщика McLaren Карлоса Сайнса Фото: Carlos Sainz Jr.

Дополнительная информация: Пабло Элизальде