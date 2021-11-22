Риккардо плохо провел гонку, так как по ошибке берег топливо

Даниэль Риккардо в последний раз зарабатывал очки в американском Остине – вот уже три гонки ему не удается финишировать в десятке сильнейших. В Катаре пилот стартовал 14-м и смог отыграть по ходу дистанции всего две позиции.

«Все началось со старта, – рассказал он репортерам. – Я неплохо начал движение, но прямо передо мной оказались Шарль [Леклер] и [Лэнс] Стролл, так что в первом повороте я практически ничего не видел. Из-за этого я не нашел ориентиры в точке торможения и поднял ногу с педали раньше, чем было нужно. Это позволило нескольким соперникам обойти меня по внешнему радиусу».

Риккардо завершил первый круг 16-м, но довольно быстро провел несколько обгонов и поднялся на 12-е место.

«У меня была хорошая скорость, которая позволила отыграться, – продолжил он. – Но затем нам пришлось экономить топливо. Причем на довольно ранней стадии гонки. Мне казалось, что я уже сберег достаточно, но инженер настаивал, что надо продолжать. Доходило до того, что я терял на этом по две секунды на круге.

Тормоза остыли, шины остыли, сцепление упало – все посыпалось по спирали. Я бы сказал, что полгонки занимался только экономией топлива, что и определило результат. Только потом Том сказал мне: "Все, больше не нужно, полный вперед".

Это определенно какая-то системная ошибка, и очень жаль, что она возникла. Обидно, так как я знаю, что мог ехать намного быстрее».

Австралийца попросили рассказать, в чем именно состояла ошибка команды и как она стала возможна.

«Мне еще никогда не приходилось экономить топливо на столь ранней фазе гонки, – ответил Даниэль. – Я просто не понимал, зачем нужно делать это. Не знаю, что точно произошло, но это это явно какая-то ошибка в нашей системе. Когда Том сказал, что уже можно атаковать, это тоже было странно.

Сегодня явно что-то пошло не так. Хорошо хоть, что это случилось не в такой гонке, где мы боролись за подиум, тогда бы это было куда более болезненно. Но в любом случае мы потеряли шанс заработать очки».

Другой пилот McLaren Ландо Норрис имел возможность финишировать в Катаре четвертым, но из-за прокола откатился на девятое место. Теперь команда из Уокинга уступает Ferrari уже 29,5 очков в Кубке конструкторов.

Дополнительная информация: Адам Купер и Эрвин Ягги