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Формула 1 / Новость

Официально: Риккардо перейдет в McLaren

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Официально: Риккардо перейдет в McLaren
Автор:
, шеф-редактор
14 мая 2020 г., 09:06

Команда подтвердила контракт с австралийским гонщиком

Даниэль Риккардо уйдет из Renault в McLaren в 2021 году. Об этом официально объявил гоночный коллектив из Уокинга.

В составе McLaren Риккардо станет напарником Ландо Норриса, у которого действует долгосрочное соглашение с командой. Даниэль перейдет на место Карлоса Сайнса-младшего. Ожидается, что испанец займет место Феттеля в Ferrari.

На счету Риккардо 7 побед, 29 подиумов и более тысячи очков в Формуле 1. Все свои победы и подиумы австралиец завоевал в составе Red Bull Racing, где выступал с 2014 по 2018 год. В прошлом сезоне Даниэль перешел в Renault.

Пилот заключил с французским коллективом двухлетний контракт, который продолжит действовать до конца сезона-2020. По слухам, команда из Энстоуна платит Риккардо по $20 млн в год.

Когда Даниэль оценивал варианты продолжения своей карьеры в 2018-м, он уже вел переговоры с McLaren, но в тот момент предпочел Renault. В результате место досталось Сайнсу.

Теперь ситуация изменилась: в прошлом сезоне McLaren построила более конкурентоспобный болид, чем прежде, а в 2021 году команда начнет использовать чемпионские моторы Mercedes вместо нынешних Renault. В британском коллективе рассчитывают, что это позволит им еще сильнее улучшить результаты.

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В интервью Sky Sports руководитель команды Renault Сирил Абитбуль рассказал, что рассчитывал сохранить в составе Риккардо.

«Мне нравится думать, что мы могли бы достичь большего вместе, — заявил Абитбуль. — У нас есть стратегический план, который подразумевает значительные инвестиции для создания машины-2021. Да, теперь мы знаем, что новые правила Формулы 1 вступят в силу на год позже и начнут дейстсовать только в 2022-м — но это не значит, что мы отказались от наших планов на 2021-й. Мы рассчитывали, что Дэн будет частью нашего плана».

По информации Motorsport.com, кандидатами на место Риккардо в Renault являются Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо.

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Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Renault F1 Team
Автор Антон Погорельский

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