Риккардо передумал винить себя за аварию с Боттасом

Даниэль Риккардо стал виновником столкновения на старте Гран При Мексики, въехав сзади в Валттери Боттаса. Гонщик McLaren признался, что всю гонку обвинял себя в этом инциденте, но когда смог посмотреть повтор, то изменил свое мнение.

«По моим воспоминаниям, я хорошо стартовал, съехал на внутреннюю от Серхио Переса траекторию и заблокировал колеса, – сказал Риккардо. – Я прокручивал это в голове 70 кругов, думая, что заблокировал колеса и въехал в Валттери. Винил себя.

Но на повторе выяснилось, что я заблокировал колеса еще до поворота, а к его началу вернул контроль над машиной. Просто места на трассе было недостаточно. Очевидно, Валттери смещался, ожидая, что там пустая трасса, а там оказались Перес и я. Конечно, я не виню Валттери, это же я его ударил. Но по повтору это выглядит, как обычный инцидент первого круга.

Конечно, я разочарован и все равно не спущу себе этого. Но после повтора я почувствовал себя немного лучше. Удар был слабенький, но этим машинам многого и не надо».