Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре
Гонщик объяснил, что в начале следующей недели его ждет проверка на симуляторе, которая и позволит дать ответ на интересующий многих
Даниэль Риккардо вернулся в Формулу 1 прошедшим летом – австралиец заменил в составе AlphaTauri уволенного Ника де Вриса. Однако провести австралиец успел всего две гонки, а на тренировках перед третьей, в Зандфорте, попал в аварию и получил перелом одной из костей левой кисти.
Самые первые прогнозы говорили, что Риккардо вернется за руль едва ли не в Сингапуре. Но оказалось, что все не столь здорово: Даниэль пропустил и этот этап, и уик-энд в Японии, да и с его с выступлением на предстоящем Гран При Катара остается много вопросов.
Слухи из паддока доносят, будто команда готова отложить возвращение пилота аж до гонки в американском Остине в конце октября.
В недавнем интервью газете Perth Now Риккардо рассказал, как обстоит ситуация с его ближайшим будущим. В начале следующей неделе он отправится в Фаэнцу и пройдет полноценные тесты на симуляторе.
«Это будет первая настоящая проверка, – объяснил Даниэль. – Только после нее можно будет делать какие-то выводы. Конечно же, мне хочется поскорее вернуться за руль… И план в том, чтобы это произошло в ближайшие недели.
Но говорить о том, смогу ли я [выступить в Катаре], можно будет только в начале будущей неделе».
Травмированная рука Даниэля Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
При этом глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер признал, что пока все указывает, что на предстоящем Гран При за AlphaTauri вновь поедет Лиам Лоусон.
«Я бы сказал, возвращение Даниэля сейчас выглядит менее вероятным, – сказал он. – Его восстановление продолжается, ему гарантирован контракт на будущий год. Так что спешить смысла нет: не столь важно, вернется он в Катаре или Остине. К тому же, там [в США] очень кочковатая трасса, к выступлению на такой лучше подготовиться получше.
Я знаю, что сам он нацеливаются на Катар. Его ждет проверка на симуляторе, а дальше мы будем принимать решение».
Уик-энд в окрестностях Дохи пройдет 6-8 октября.
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