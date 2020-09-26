Риккардо ответил на вопрос о Q3 средним пальцем

Даниэль Риккардо стал пятым в квалификации Гран При России, не сумев прибавить в решающей попытке и пропустив вперед Серхио Переса. При этом время австралийца в третьем сегменте было на 0,146 хуже, чем во втором, где его время было лучшим.

Похожая история произошла с Риккардо на Гран При Тосканы, где в Q3 он потерял три десятых в сравнении с Q2 и с пятого места опустился на восьмое.

На вопрос журналиста о том, почему два этапа подряд едет в Q3 хуже, чем в Q2, пилот Renault ответил, показав средний палец.

«Вот такое мое объяснение, – сказал Риккардо. – В Муджелло я не смог собрать чистый круг в первой попытке в Q3. Это была моя вина. А сегодня я посмотрел все с инженерами, и проблема была в подготовке шин. Во втором сегменте мой круг был максимально близок к идеальному. Я знал, что его будет трудно повторить.

Обычно в Q2 ты чувствуешь, что кое-что осталось в запасе. Но в этот раз там все сложилось, шины сработали. В Q3 же не получилось, потому что мы долго простояли в боксах. Я провел только первую попытку в Q2, а потом был красный флаг, и я был в боксах минут 20-25, пока не выехал на Q3. За это время трасса остыла, а потом мы не смогли как следует подготовить шины на круге прогрева».