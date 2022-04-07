Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии Следующая / FIA наняла налоговиков для проверки бюджетных нарушений команд Ф1
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Риккардо ответил Хорнеру на слова об уходе из Red Bull

Австралиец остался при своем мнении и пообещал выиграть титул с McLaren

Автор:
, Редактор
Риккардо ответил Хорнеру на слова об уходе из Red Bull
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Накануне Гран При Австралии главным героем местных СМИ очевидно является Даниэль Риккардо. Несколько дней назад о нем спрашивали Кристиана Хорнера, который фактически назвал ошибкой решение австралийского пилота уйти из Red Bull.

Самому Риккардо также пришлось отвечать на вопросы от местных СМИ и в том числе комментировать слова Хорнера.

«Конечно, я хотел бы выиграть титул с McLaren и заявить: а я же говорил! – ответил на это Риккардо. – Но пока этого не произошло, всегда будет много людей, кто считает, что я зря ушел из Red Bull.

Это нормально, меня это не раздражает. И я знаю, что так всегда говорят, когда пилот покидает крупную команду. Но я тогда чувствовал, что это верное решение. И сейчас мне нужно доказать, что так и было».

Читайте также:

 

Поделились
Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии
Предыдущая новость

Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии
Следующая новость

FIA наняла налоговиков для проверки бюджетных нарушений команд Ф1

FIA наняла налоговиков для проверки бюджетных нарушений команд Ф1
Больше от
Сергей Иванов
Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia Гран При Америк
MotoGP

Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia

Ферстаппен: Мы под конец нашли скорость, но показать не успели Гран При Австралии
Формула 1

Ферстаппен: Мы под конец нашли скорость, но показать не успели

Леклер: Козление на скорость не влияет Гран При Австралии
Формула 1

Леклер: Козление на скорость не влияет

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги
Формула 1

Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги

Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен: В сериале Netflix Норрис выставлен придурком

Самое важное:

Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили
Формула 1 Формула 1

Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили

Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?
Формула 1 Формула 1

Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?

FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1
Формула 1 Формула 1

FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1

Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить
Формула 1 Формула 1

Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.