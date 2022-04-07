Риккардо ответил Хорнеру на слова об уходе из Red Bull
Австралиец остался при своем мнении и пообещал выиграть титул с McLaren
Накануне Гран При Австралии главным героем местных СМИ очевидно является Даниэль Риккардо. Несколько дней назад о нем спрашивали Кристиана Хорнера, который фактически назвал ошибкой решение австралийского пилота уйти из Red Bull.
Самому Риккардо также пришлось отвечать на вопросы от местных СМИ и в том числе комментировать слова Хорнера.
«Конечно, я хотел бы выиграть титул с McLaren и заявить: а я же говорил! – ответил на это Риккардо. – Но пока этого не произошло, всегда будет много людей, кто считает, что я зря ушел из Red Bull.
Это нормально, меня это не раздражает. И я знаю, что так всегда говорят, когда пилот покидает крупную команду. Но я тогда чувствовал, что это верное решение. И сейчас мне нужно доказать, что так и было».
Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии
FIA наняла налоговиков для проверки бюджетных нарушений команд Ф1