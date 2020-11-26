Риккардо оценил давление своих шуток на напарников

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона Дженсон Баттон на этой неделе пожалел о том, что в команде с семикратным чемпионом мира не выступает Даниэль Риккардо.

По мнению Баттона, легкий характер и постоянные шутки Риккардо оказывали бы на Хэмилтона давление, вынуждая ошибаться. Австралиец заверил, что сам не думал о таком воздействии на соперников, но слова Баттона воспринял как комплимент.

«Никогда не думал о том, как это влияет на моих напарников, – признался Риккардо. – На меня это влияет положительно. Когда нужно быть серьезным, я могу им быть, но я люблю веселиться и легко забываю о чем-то и двигаюсь дальше. И это не значит, что мне наплевать, но ко вторнику я уже заканчиваю переживать плохой результат и иду дальше.

Это помогает мне. Если я проигрываю, то быстро с этим справляюсь. Так что комментарий Дженсона был для меня положительным. Хотел бы однажды проверить его слова, надеюсь, Льюис будет выступать достаточно долго для этого».