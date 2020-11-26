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Формула 1 / Новость

Риккардо оценил давление своих шуток на напарников

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Риккардо оценил давление своих шуток на напарников
Автор:
, редактор

Дэн готов стать партнером Хэмилтона по команде по совету Баттона

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона Дженсон Баттон на этой неделе пожалел о том, что в команде с семикратным чемпионом мира не выступает Даниэль Риккардо. 

По мнению Баттона, легкий характер и постоянные шутки Риккардо оказывали бы на Хэмилтона давление, вынуждая ошибаться. Австралиец заверил, что сам не думал о таком воздействии на соперников, но слова Баттона воспринял как комплимент.

«Никогда не думал о том, как это влияет на моих напарников, – признался Риккардо. – На меня это влияет положительно. Когда нужно быть серьезным, я могу им быть, но я люблю веселиться и легко забываю о чем-то и двигаюсь дальше. И это не значит, что мне наплевать, но ко вторнику я уже заканчиваю переживать плохой результат и иду дальше.

Это помогает мне. Если я проигрываю, то быстро с этим справляюсь. Так что комментарий Дженсона был для меня положительным. Хотел бы однажды проверить его слова, надеюсь, Льюис будет выступать достаточно долго для этого».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Даниэль Риккардо
Автор Иван Матушкин

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