Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке
Медики дополнительно проверят состояние левой руки гонщика AlphaTauri после того, как тот влетел в барьер с внешней стороны третьего поворота
Для Даниэля Риккардо этап в Зандфорте стал третьим после возвращения в Ф1 с AlphaTauri, где австралиец заменил уволенного Ника де Вриса. Гонщик показал 13-ю скорость в первой тренировке, но по ходу второй попал в аварию.
Риккардо как раз приближался к третьему повороту, когда там разбил машину Оскар Пиастри. Даниэль не успел погасить скорость и тоже врезался в барьер. Почти сразу он сказал команде по радио, что чувствует боль в левой руке – а после того, как выбрался из кокпита, придерживал запястье.
FIA подтвердила, что гонщика направили в медицинский центр трассы, откуда для дополнительных проверок отвезли в местную больницу.
Если Даниэль не сможет выйти на старт, его заменит запасной пилот Red Bull и AlphaTauri Лиам Лоусон. Также теоретически возможен вариант, что в Голландии место все же доверят уволенному было де Врису – источник Motorsport.com подтвердил, что гонщик по-прежнему связан контрактом с Red Bull.
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