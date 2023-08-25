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Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

Медики дополнительно проверят состояние левой руки гонщика AlphaTauri после того, как тот влетел в барьер с внешней стороны третьего поворота

Льюис Дункан
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После аварии Даниэля Риккардо, AlphaTauri AT04

Для Даниэля Риккардо этап в Зандфорте стал третьим после возвращения в Ф1 с AlphaTauri, где австралиец заменил уволенного Ника де Вриса. Гонщик показал 13-ю скорость в первой тренировке, но по ходу второй попал в аварию.

Риккардо как раз приближался к третьему повороту, когда там разбил машину Оскар Пиастри. Даниэль не успел погасить скорость и тоже врезался в барьер. Почти сразу он сказал команде по радио, что чувствует боль в левой руке – а после того, как выбрался из кокпита, придерживал запястье. 

FIA подтвердила, что гонщика направили в медицинский центр трассы, откуда для дополнительных проверок отвезли в местную больницу. 

Если Даниэль не сможет выйти на старт, его заменит запасной пилот Red Bull и AlphaTauri Лиам Лоусон. Также теоретически возможен вариант, что в Голландии место все же доверят уволенному было де Врису – источник Motorsport.com подтвердил, что гонщик по-прежнему связан контрактом с Red Bull.

ОбновлениеРиккардо выбыл из строя с переломом запястья. В Зандфорте его заменит Лоусон

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