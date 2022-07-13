Риккардо отказался уходить из McLaren и Формулы 1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После перехода в McLaren Даниэль Риккардо испытывает сложности с адаптацией к машине. В 2021-м его сезон спасла победа в Монце, но со сменой регламента ситуация ощутимо ухудшилась – гонщик постоянно уступает своему напарнику Ландо Норриса и по итогам первой половины чемпионата набрал вчетверо меньше очков.

Все это привело к многочисленным сплетням о будущем 33-летнего австралийца. Хотя формально его контракт действует до конца 2023 года, в паддоке активно обсуждают, кто может заменить его уже с будущего сезона.

В среду гонщик написал в социальных сетях: «О моем будущем в Формуле 1 ходит множество слухов, но я хочу, чтобы вы выслушали меня самого.

Я остаюсь с McLaren до конца следующего года и не ухожу из спорта.

Соглашусь, это не всегда было просто, но разве такое бывает просто? Я работаю с командой, не жалея сил (гонщик употребил более грубый оборот со словом "задница", – прим.ред.), чтобы добиться улучшения и вернуть машину в число лидеров, где она и должна быть. И сам хочу этого больше, чем когда-либо».

Комментарий Риккардо прозвучал спустя всего несколько часов после того, как McLaren объявила о контракте с чемпионом IndyCar Алексом Палоу на 2023 год – при этом, как отметили многие, без уточнения того, где именно поедет испанец.

Читайте также: Чемпион IndyCar обвинил свою команду во лжи и ушел в McLaren

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Кроме того, на этой неделе McLaren устроила тесты на машине Ф1 другому своему пилоту в IndyCar – 22-летнему Колтону Херте. После заездов в Алгарве тот сказал, что чувствует себя готовым к выступлениям в Ф1.

Велика вероятность, что именно Херта получит возможность провести с командой две пятничные тренировки Гран При, как того требуют с этого года регламент чемпионата мира.