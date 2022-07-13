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Формула 1 Новость

Риккардо отказался уходить из McLaren и Формулы 1

Австралиец опроверг слухи о своем увольнении, которые заметно усилились в последнее время

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Риккардо отказался уходить из McLaren и Формулы 1
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После перехода в McLaren Даниэль Риккардо испытывает сложности с адаптацией к машине. В 2021-м его сезон спасла победа в Монце, но со сменой регламента ситуация ощутимо ухудшилась – гонщик постоянно уступает своему напарнику Ландо Норриса и по итогам первой половины чемпионата набрал вчетверо меньше очков. 

Все это привело к многочисленным сплетням о будущем 33-летнего австралийца. Хотя формально его контракт действует до конца 2023 года, в паддоке активно обсуждают, кто может заменить его уже с будущего сезона. 

В среду гонщик написал в социальных сетях: «О моем будущем в Формуле 1 ходит множество слухов, но я хочу, чтобы вы выслушали меня самого. 

Я остаюсь с McLaren до конца следующего года и не ухожу из спорта. 

Соглашусь, это не всегда было просто, но разве такое бывает просто? Я работаю с командой, не жалея сил (гонщик употребил более грубый оборот со словом "задница", – прим.ред.), чтобы добиться улучшения и вернуть машину в число лидеров, где она и должна быть. И сам хочу этого больше, чем когда-либо».

Комментарий Риккардо прозвучал спустя всего несколько часов после того, как McLaren объявила о контракте с чемпионом IndyCar Алексом Палоу на 2023 год – при этом, как отметили многие, без уточнения того, где именно поедет испанец. 

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Кроме того, на этой неделе McLaren устроила тесты на машине Ф1 другому своему пилоту в IndyCar – 22-летнему Колтону Херте. После заездов в Алгарве тот сказал, что чувствует себя готовым к выступлениям в Ф1. 

Велика вероятность, что именно Херта получит возможность провести с командой две пятничные тренировки Гран При, как того требуют с этого года регламент чемпионата мира. 

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