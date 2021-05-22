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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

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Австралиец не смог поверить, что проиграл напарнику целую секунду на квалификационном круге

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

Даниэль Риккардо, перешедший с нынешнего сезона Формулы 1 в McLaren, заработал очки во всех четырех прошедших Гран При. Удастся ли ему продолжить традицию в Монако, станет известно в воскресенье, но пилот заметно осложнил себе задачу, став в квалификации только 12-м.

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При этом его партнер Ландо Норрис займет на решетке куда более выгодную пятую позицию. Круг британца оказался почти на секунду быстрее, чем у Риккардо. Что стало причиной столь значительной разницы, Даниэль сказать не смог.

«Пожалуй, я скорее даже сконфужен, нежели расстроен, – признался обладатель двух поулов в Монако. – Хотя и расстроен тоже. Всем известно, как здесь важна стартовая позиция, но в данном случае меня напрягает даже не место на решетке, а секундное отставание [от Норриса] по ходу всего уик-энда. 

Я пока не понимаю его причин, так что нам надо разобраться с машиной. Всякое бывает, но точно не секунда [отставания] и точно не на этой трассе. 

Понятно, что речь не идет о какой-то поломке. Нам надо посмотреть на общую картину. Я отказываюсь верить, что темп такой низкий из-за меня. 

Я выступал здесь, будучи напарником Макса [Ферстаппена в Red Bull], и у меня нет сомнений, что Ландо быстр – но поймите меня правильно, я не готов поверить, что здесь он на секунду быстрее меня».

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Риккардо добавил, что есть еще одна странность – машина вовсе не вызывает у него негатива: «У меня часто складывалось ощущение, что я проехал хороший круг. А потом вдруг оказывается, что я отстаю от Ландо на 1,2 секунды. И пока у меня нет ответа, в чем тут дело.

Думаю, что это может быть связано с нехваткой прижима сзади. Но в прежних гонках у меня возникали из-за этого сложности, а здесь с балансом, кажется, все в порядке. Разумеется, на этой трассе ты ждешь сложностей из-за ее кочек и характера. Но у меня ни разу не возникло ощущения, что машина ужасна и неуправляема.  

Да, ее всегда можно сделать еще лучше, но мне не кажется, что мы упустили что-то фундаментальное».

Австралиец добавил, что у них с Норрисом разные подходы к пилотированию, но и это обстоятельство не может объяснить такого значительного проигрыша. 

«Отличия есть, они касаются техники торможения и еще ряда моментов, – объяснил Даниэль. – И я бы понял, если бы разница составила две или три десятых. 

Но целая секунда – это слишком много. Я не хочу прятать голову в песок и валить все на машину. Мне тоже предстоит поработать и понять, где я сам могу добавить. Но пока весь этот уик-энд выглядит для меня какой-то аномалией».

В Портимане Риккардо уже стартовал с 16-й позиции – там гонщику не повезло с трафиком, а сам он допустил по ходу быстрого круга несколько ошибок. Еще в трех случаях он доходил до финала квалификации и там опережал Норриса.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Адам Купер

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