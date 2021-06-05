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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Риккардо остался доволен после 13-го места и аварии

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Дэн видит прогресс, неочевидный со стороны

Риккардо остался доволен после 13-го места и аварии

Даниэль Риккардо стал лишь 13-м в квалификации Гран При Азербайджана, вдобавок разбив машину во втором сегменте. Но сам он считает, что в сравнении с предыдущими этапами за McLaren смог добиться прогресса.

«Конечно, я разочарован, что не добился хорошего результата, – сказал Риккардо. – И не радует, что я добавил механикам работы. Но в этот уик-энд есть и хорошие моменты. К тому же, он еще не кончился. Завтра у меня будет много кругов, чтобы выжать из этого этапа еще что-то. 

Так что на бумаге все выглядит не здорово, но на деле я сделал шаг вперед в этот уик-энд. Конечно, еще есть к чему стремиться, и моя ошибка это подчеркнула. Но надо просто продолжать работу.

Поймите меня правильно, конечно я разочарован исходом. Но это уличная трасса, и если гнать на пределе, тут всегда есть риск аварии. А раз я еще не знаю своего предела, то этот риск становится только выше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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