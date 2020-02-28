Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов

Финальный день предсезонных тестов на трассе «Каталунья» начался в ясных и сухих условиях и прошел под знаком ощутимого роста скоростей. При этом по итогам утреннней сессии восемь пилотов уложились в секунду от лучшего результата и все десять – в 1,5 с.

Во многих командах ближе к обеду отрабатывали квалификационные попытки, по итогам которых во главе таблицы утвердились было фавориты из Ferrari и Mercedes, однако затем быстрее Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона проехал Даниэль Риккардо.

Австралийский гонщик Renault показал время 1:16.276 – это второй результат нынешней зимы, лучше был только Валттери Боттас в прошлую пятницу. Темп Ferrari оказался хуже на 0,084 секунды, Mercedes – на 0,134.

При этом Хэмилтон стал лидером по пройденной дистанции, накрутив 90 кругов. Также примечательно, что в точке замера максимальной скорости действующий чемпион уступил всем соперникам, тогда как быстрейшим оказался Кими Райкконен на Alfa Romeo.

В первую шестерку вошли Серхио Перес (Racing Point), который использовал для быстрейшей попытки более жесткие шины С3, Карлос Сайнс (McLaren) и Джордж Расселл (Williams). На машине последнего стояла новая версия заднего крыла. Всего на 0,043 секунды от этой группы отстал Даниил Квят.

Алекс Элбон из Red Bull замкнул протокол первой половины дня. Он оказался единственным, у кого возникли проблемы по ходу заездов – RB16 закрутило в связке 11-го и 12-го поворотов и выбросило в гравий.

Кроме того, Ромен Грожан ненадолго выехал с трассы в седьмом повороте, а Кими Райкконена закрутило в финальной «эске».

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов Ф1 в Барселоне.

Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. 6-й день. Лучшие времена утренней сессии