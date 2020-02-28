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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Отчет о тестах

Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов

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Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов
Автор:
, Ответственный редактор
28 февр. 2020 г., 12:02

Тройка лидеров из Renault, Ferrari и Mercedes уложились в 0,134 секунды по итогам первой половины пятницы – все использовали самые мягкие шины С5

Финальный день предсезонных тестов на трассе «Каталунья» начался в ясных и сухих условиях и прошел под знаком ощутимого роста скоростей. При этом по итогам утреннней сессии восемь пилотов уложились в секунду от лучшего результата и все десять – в 1,5 с.

Во многих командах ближе к обеду отрабатывали квалификационные попытки, по итогам которых во главе таблицы утвердились было фавориты из Ferrari и Mercedes, однако затем быстрее Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона проехал Даниэль Риккардо. 

Австралийский гонщик Renault показал время 1:16.276 – это второй результат нынешней зимы, лучше был только Валттери Боттас в прошлую пятницу. Темп Ferrari оказался хуже на 0,084 секунды, Mercedes – на 0,134.

При этом Хэмилтон стал лидером по пройденной дистанции, накрутив 90 кругов. Также примечательно, что в точке замера максимальной скорости действующий чемпион уступил всем соперникам, тогда как быстрейшим оказался Кими Райкконен на Alfa Romeo.

 

В первую шестерку вошли Серхио Перес (Racing Point), который использовал для быстрейшей попытки более жесткие шины С3, Карлос Сайнс (McLaren) и Джордж Расселл (Williams). На машине последнего стояла новая версия заднего крыла. Всего на 0,043 секунды от этой группы отстал Даниил Квят. 

Алекс Элбон из Red Bull замкнул протокол первой половины дня. Он оказался единственным, у кого возникли проблемы по ходу заездов – RB16 закрутило в связке 11-го и 12-го поворотов и выбросило в гравий.

Кроме того, Ромен Грожан ненадолго выехал с трассы в седьмом повороте, а Кими Райкконена закрутило в финальной «эске».

 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов Ф1 в Барселоне.

Предсезонные тесты Ф1 в Барселоне. 6-й день. Лучшие времена утренней сессии

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины
1 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:16.276 65 С5
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari + 0.084 76 С5
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes + 0.134 90 С5
4 Mexico Серхио Перес Racing Point + 0.382 43 С3
5 Spain Карлос Сайнс McLaren + 0.544 65 С4
6 United Kingdom Джордж Расселл Williams + 0.595 43 С5
7 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri + 0.638 59 С4
8 France Ромен Грожан Haas + 0.761 86 С4
9 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo + 1.139 62 С5
10 Thailand Александр Элбон Red Bull + 1.527 59 С3

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Автор Александр Кабановский

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