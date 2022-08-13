Риккардо оказался лучшим в пелотоне Ф1. Но не по скорости
Результаты австралийца и не вызывают в нынешнем сезоне восторга, а вот беречь технику ему удается лучше всех в пелотоне
Формула 1 оставила позади первую половину сезона. Строго говоря, пилоты и команды провели уже 13 Гран При – это 59% общей дистанции. За это время мы уже не раз видели штрафные перестановки по стартовой решетке за превышение числа использованных компонентов двигателя.
Но осенью – в этом можно не сомневаться – подобных наказаний станет в разы больше. Небольшой анализ позволяет понять, что в действительности лишь один пилот теоретически имеет возможность завершить чемпионат без наказаний: это Даниэль Риккардо.
Пока что штрафы получили семь разных гонщиков из шести команд. Своего рода антирекордсменом является Фернандо Алонсо, который сейчас использует пятый по счету мотор. Испанец уже дважды, в домашней Барселоне и Шпильберге, вынужден был стартовать из хвоста пелотона за превышение установленных лимитов.
Также позиции на решетке теряли Шарль Леклер и Юки Цунода (в Канаде), Валттери Боттас (в Австрии), Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен (во Франции), а также Пьер Гасли (в Венгрии).
Все остальные хоть и избежали наказаний в весенних и летних Гран При, но уже находятся на грани: Максу Ферстаппену без штрафа можно поменять только батарею и управляющую электронику системы ERS, для Шарля Леклера любая новая деталь автоматически приведет к перестановке по решетке.
Лишь на McLaren Риккардо сейчас есть резерв по любым заменам, что позволяет гонщику рассчитывать на завершение сезона без штрафов. К слову, это весьма серьезный бонус: осенью австралиец, весьма вероятно, сможет подниматься на высокие стартовые позиции из-за перестановок соперников.
С этого сезона кроме шести компонентов силовой установки лимит также действует на детали выхлопной системы и коробки передач. Вот как выглядит ситуация на настоящий момент.
Использование компонентов силовой установки, выхлопа и КП:
|Команда
|Гонщик
|Мот
|Тур
|MH
|MK
|Бат
|Эл
|Вых
|КПк
|КПв
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|8
|4
|4
|
Red Bull Racing
|Ферстаппен
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|5
|4
|4
|Перес
|3
|3
|3
|3
|1
|2
|5
|3
|3
|
Mercedes
|Хэмилтон
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|Расселл
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|
Ferrari
|Леклер
|4
|4
|4
|4
|2
|3
|8
|4
|4
|Сайнс
|4
|4
|4
|4
|2
|3
|5
|3
|3
|
McLaren
|Риккардо
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|3
|3
|Норрис
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|4
|3
|3
|
Alpine
|Алонсо
|5
|5
|5
|4
|4
|4
|5
|3
|3
|Окон
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|
AlphaTauri
|Гасли
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|5
|3
|3
|Цунода
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|5
|3
|3
|
Aston Martin
|Феттель
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|Стролл
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|
Williams
|Латифи
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|Элбон
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|
Alfa Romeo
|Чжоу
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|4
|3
|Боттас
|4
|5
|5
|4
|2
|3
|5
|4
|3
|
Haas
|Магнуссен
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|3
|3
|Шумахер
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|5
|4
|4
|Мот – блок внутреннего сгорания (мотор), Тур – турбина, MH – MGU-H, MK – MGU-K, Бат – батарея, Эл – управляющая электроника, Вых – выхлоп, КПк – внешний картер коробки передач, КПв – внутренние элементы коробки передач. Цифра вверху столбца указывает количество деталей, которое можно использовать без штрафа в течение сезона.
Как можно отметить, в целом ситуация более благоприятна для клиентов Mercedes – лишь в четырех командах, где используют эти двигатели, пока вообще не было ни одного превышения.
У гонщиков Aston Martin и Williams даже остается небольшой запас по главным деталям силовой установки. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл также еще не на самом пределе по расходу деталей.
В регламенте Ф1 предусмотрена перестановка гонщика на десять позиций назад за первое превышение по любому из элементов и на пять – за каждое последующее. Если общее наказание достигает 20 позиций, пилот автоматически отправляется в конец стартовой решетки.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Андретти объяснил Вольфу, чем он лучше Audi
«Не вините Бинотто». Масса объяснил причины кризиса в Ferrari
Самое важное:
«Звали даже Папу Римского». Магнуссен раскрыл правду о сезоне в Renault
В своей книге «Все или ничего» датский пилот вспомнил события 2016 года, когда провел свой единственный чемпионат в команде из Энстоуна
Ferrari признала: В начале сезона машина не подходила Сайнсу
Гоночный директор Скудерии Лоран Мекис поделился любопытной внутренней информацией из стана команды
Продаст ли Хаас команду Ф1? Штайнер ответил
По словам руководителя американского коллектива, у его босса нет ни малейшего желания покидать Формулу 1
«Не вините Бинотто». Масса объяснил причины кризиса в Ferrari
Бывший пилот Скудерии поделился мнением о том, почему в нынешнем сезоне команда испытывает очевидные проблемы, хотя ее машина очень быстра