Риккардо оказался лучшим в пелотоне Ф1. Но не по скорости

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Формула 1 оставила позади первую половину сезона. Строго говоря, пилоты и команды провели уже 13 Гран При – это 59% общей дистанции. За это время мы уже не раз видели штрафные перестановки по стартовой решетке за превышение числа использованных компонентов двигателя.

Но осенью – в этом можно не сомневаться – подобных наказаний станет в разы больше. Небольшой анализ позволяет понять, что в действительности лишь один пилот теоретически имеет возможность завершить чемпионат без наказаний: это Даниэль Риккардо.

Пока что штрафы получили семь разных гонщиков из шести команд. Своего рода антирекордсменом является Фернандо Алонсо, который сейчас использует пятый по счету мотор. Испанец уже дважды, в домашней Барселоне и Шпильберге, вынужден был стартовать из хвоста пелотона за превышение установленных лимитов.

Также позиции на решетке теряли Шарль Леклер и Юки Цунода (в Канаде), Валттери Боттас (в Австрии), Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен (во Франции), а также Пьер Гасли (в Венгрии).

Все остальные хоть и избежали наказаний в весенних и летних Гран При, но уже находятся на грани: Максу Ферстаппену без штрафа можно поменять только батарею и управляющую электронику системы ERS, для Шарля Леклера любая новая деталь автоматически приведет к перестановке по решетке.

Лишь на McLaren Риккардо сейчас есть резерв по любым заменам, что позволяет гонщику рассчитывать на завершение сезона без штрафов. К слову, это весьма серьезный бонус: осенью австралиец, весьма вероятно, сможет подниматься на высокие стартовые позиции из-за перестановок соперников. С этого сезона кроме шести компонентов силовой установки лимит также действует на детали выхлопной системы и коробки передач. Вот как выглядит ситуация на настоящий момент. Использование компонентов силовой установки, выхлопа и КП: Команда Гонщик Мот Тур MH MK Бат Эл Вых КПк КПв 3 3 3 3 2 2 8 4 4 Red Bull Racing Ферстаппен 3 3 3 3 1 1 5 4 4 Перес 3 3 3 3 1 2 5 3 3 Mercedes Хэмилтон 2 3 3 2 2 2 3 2 2 Расселл 2 2 2 3 2 2 3 3 3 Ferrari Леклер 4 4 4 4 2 3 8 4 4 Сайнс 4 4 4 4 2 3 5 3 3 McLaren Риккардо 2 2 2 2 1 1 2 3 3 Норрис 3 3 3 3 1 1 4 3 3 Alpine Алонсо 5 5 5 4 4 4 5 3 3 Окон 3 3 3 3 2 2 3 3 3 AlphaTauri Гасли 4 4 4 4 3 3 5 3 3 Цунода 4 4 4 4 3 3 5 3 3 Aston Martin Феттель 2 2 2 3 2 2 2 3 3 Стролл 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Williams Латифи 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Элбон 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Alfa Romeo Чжоу 3 3 3 3 2 2 4 4 3 Боттас 4 5 5 4 2 3 5 4 3 Haas Магнуссен 4 4 4 4 2 2 5 3 3 Шумахер 3 3 3 3 2 2 5 4 4 Мот – блок внутреннего сгорания (мотор), Тур – турбина, MH – MGU-H, MK – MGU-K, Бат – батарея, Эл – управляющая электроника, Вых – выхлоп, КПк – внешний картер коробки передач, КПв – внутренние элементы коробки передач. Цифра вверху столбца указывает количество деталей, которое можно использовать без штрафа в течение сезона.

Как можно отметить, в целом ситуация более благоприятна для клиентов Mercedes – лишь в четырех командах, где используют эти двигатели, пока вообще не было ни одного превышения.

У гонщиков Aston Martin и Williams даже остается небольшой запас по главным деталям силовой установки. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл также еще не на самом пределе по расходу деталей.

В регламенте Ф1 предусмотрена перестановка гонщика на десять позиций назад за первое превышение по любому из элементов и на пять – за каждое последующее. Если общее наказание достигает 20 позиций, пилот автоматически отправляется в конец стартовой решетки.

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