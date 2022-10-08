Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году

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Еще в конце августа McLaren сделала объявление о досрочном разрыве контракта с Даниэлем Риккардо. Гонщик, чьи результаты в нынешнем сезоне не соответствовали ожиданиям, должен был выступать за Уокинг до конца 2023 года, но от его услуг решили отказаться, чтобы освободить место для Оскара Пиастри.

Будущее 33-летнего Риккардо после этого оказалось под вопросом. Его называли кандидатом в Alpine, Haas и другие команды, однако затем по паддоку поползли слухи, что сам австралиец хочет провести год в роли резервного пилота Mercedes, чтобы вернуться в пелотон в 2024 году.

В субботу рано утром по ходу Гран При Японии Alpine и AlphaTauri назвали своих пилотов на сезон-2023. Таким образов, в командах осталось лишь две вакансии – в Haas и Williams.

В тот же день после окончании квалификации Риккардо рассказал репортерам, что пропустит предстоящий чемпионат.

«Я знал о переходе [Пьера] Гасли, – признался гонщик. – Уже какое-то время мне было известно об их переговорах и интересе со стороны Alpine. Скажем так, объявление не стало для меня сюрпризом.

Мы пытаемся отыскать собственный путь и понять, что может быть дальше. Но, думаю, реальность в том, что я не буду в пелотоне 2023 года.

Будет правильно сказать, что сейчас я пытаюсь разобраться с 2024-м. Мне кажется, тогда будет больше хороших возможностей. Это тем более актуально после сделанных объявлений».

Отвечая на вопрос Motorsport.com, думает ли он об участии в каких-то других гонках, Даниэль ответил: «Пока все мои планы связаны с Ф1. Сейчас я готов взять своего рода короткую паузу, но если говорить о карьере, то я думаю только о возвращении в 2024-м.

Понятно, что какие-то опции [в других гонках] могут открыться, но я чувствую, что не хочу отклоняться от главной цели. Да, это было бы прикольно, но я не смотрю на подобные истории. Психологически я не готов к этому. Я все еще увлечен Формулой 1, а небольшой перерыв, скорее всего, пойдет мне только на пользу».

В нынешнем сезоне Риккардо заработал 29 очков, тогда как в активе его партнера по McLaren Ландо Норриса их ровно 100. Счет их квалификационных дуэлей остается самым крупным среди всех команд – 2:16.

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