Риккардо объяснил, в чем уступает Норрису

Даниэль Риккардо не слишком удачно проводит дебютный сезон в McLaren. За два этапа до конца чемпионата опытный австралиец на 48 очков отстает от своего напарника Ландо Норриса.

Риккардо неоднократно признавался, что не может подобрать стиль езды под новую машину. После Катара он подробно рассказал, где именно у него возникают затруднения.

«Наша машина сильнее всего страдает в длинных поворотах на средней скорости, – сказал Риккардо. – Пройти их быстро можно только в уникальном стиле McLaren. В этих поворотах Ландо явно работает лучше меня.

Я все никак не могу пригвоздить этот стиль. Все дело во входе в поворот и сочетании торможения со сменой направления. Я пытаюсь чего-то добиться от машины, она входит в поворот, но не так быстро. Теряю всего пять сотых на поворот, но в сумме они складываются в три-четыре десятых.



Дело только в этом. Это слабое место машины, и моя слабость в том, что я не могу заставить болид работать в этих поворотах».

Риккардо понимает, почему Норрис те же повороты проходит успешнее, но пока не может перенять его стиль работы в них:

«Я вижу разницу в пилотаже и вижу, почему у меня возникают проблемы. Если бы все было просто, я бы уже все исправил. Ладно очень хорошо пилотирует, в этом сезоне он доказал свой топ-уровень. Но ему помогло и то, что он выступает на этой машине уже три года.

Я уверен, что прибавил в стиле езды с начала года. Но мне нужно сделать еще один шаг вперед».