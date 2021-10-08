Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами

В Монце Даниэль Риккардо принес команде McLaren первую победу с 2012 года, а уже на следующем этапе в Сочи Ландо Норрис чуть было не завоевал вторую, выбыв из борьбы только на последних кругах из-за тактической ошибки под начавшимся дождем.

При этом Норрис успел установить лучший круг в гонке, показав его на последних кругах по сухой трассе, когда его догнал Льюис Хэмилтон. Не желая уступать, Норрис нашел возможность ускориться и немного оторвался. После финиша в Mercedes признали, что вряд ли могли обогнать пилота McLaren на сухой трассе.

Так что в Турции у напарника Норриса Даниэла Риккардо спросили, можно ли говорить о том, что машины McLaren сравнялись по скорости с болидами Mercedes и Red Bull.

«Действительно, в прошлые недели мы выглядели настоящими соперниками Mercedes и Red Bull, – признал Риккардо. – Ландо в частности очень силен на протяжении всего года, да и у меня все выглядит многообещающе.

В Сочи Норрис на сухой трассе был очень силен. Но я думаю, для нас все еще очень многое зависит от трассы. Вряд ли мы также быстры на всех трассах, все решает конкретный автодром. Радует то, что на некоторых трассах мы уже можем сражаться с топ-командами.

Вместе с тем, мы продолжаем развивать наши машины, и в то же время ко мне и к Норрису приходит понимание автомобиля, мы лучше знаем, как управлять им на пределе, а потому по ходу гонки смогли прибавить на всех трассах, что хорошо было заметно, например, в Венгрии.

Но надо быть реалистами. Сейчас мы должны быть рады удержаться впереди Ferrari, а значит будем бороться за все очки, которые нам по зубам».