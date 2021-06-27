Риккардо объяснил провал в гонке падением мощности

Даниэль Риккардо не лучшим образом провел квалификацию Гран При Штирии и начинал гонку только 13-м. Однако по итогам первого круга австралиец уже занимал восьмое место – в сочетании с более жесткими шинами Medium это оставляло ему хорошие шансы развить успех.

К примеру, Карлос Сайнс, который был на точно такой же тактике и после старта уступал Риккардо две позиции, в итоге финишировал шестым.

Но Даниэлю в этот день даже не удалось заработать очки – во многом потому, что по ходу седьмого круга он одного за другим пропустил четверых соперников.

«Я отлично стартовал и поднялся на классную позицию, опередив многих более быстрых соперников, – рассказал сам пилот после финиша. – Учитывая шины Medium, все обещало получиться весьма неплохо – но тут у меня упала мощность.

И каждая из позиций, что я отыграл, начала уплывать от меня. По сути я просто махал парням, чтобы те обгоняли меня на прямых.

Хорошо еще, что нам удалось оперативно все исправить. Дело было в контрольном блоке. Мы починили его – но было уже поздно. Разумеется, это очень огорчает. Думаю, без отказа мы смогли бы сегодня стать шестыми или даже пятыми».

Риккардо предположил, что причиной сбоя мог стать перегрев электронного блока – но рассказал, что пока команде еще не установила это точно.

Другой гонщик McLaren Ландо Норрис уступил в Штирии лишь соперникам из Red Bull и Mercedes.

«Не думаю, что можно было добиться чего-то большего, – сказал британец. – Гонка для меня вышла прямолинейной, что в каком-то смысле хорошо. Даже здорово, когда ты один на трассе и едешь пятым.

Впрочем, тебе всегда хочется большего. пока не окажешься на первом месте».

Дополнительная информация: Филип Клерен