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Формула 1 / Новость

Риккардо объяснил прорыв Renault «сладким местом»

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Риккардо объяснил прорыв Renault «сладким местом»
Автор:
, редактор

Дэн рассчитывает, что найденные настройки будут работать и на других трассах

На Гран При Бельгии Renault показала лучший результат в сезоне-2020, заняв четвертое и пятое места на финише. До этого команде удавалось добиться похожего успеха на Гран При Великобритании, когда ее пилоты стали четвертым и шестым.

Даниэль Риккардо рассказал, что именно в Британии смог найти оптимальные настройки болида R.S.20, и в Спа вновь их использовал.

«Мы точно кое-что нащупали в Сильверстоуне – какое-то сладкое место, – сказал Риккардо. – Я нашел его по ощущениям от машины. Понял: да, вот так нам и надо все делать. И в прошлый уик-энд мы тоже с этим чуть-чуть поиграли.

И опять была сессия, кажется, вторая тренировка, когда я понял, что мы нашли ту же лакомую зону настроек. Это какой-то фундаментальный момент, и теперь мы за него крепко ухватились».

Пока Renault не удавалось быть успешной на медленных трассах, как в Венгрии и Испании. Но Риккардо уверен, что найденные настройки помогут и там: «Думаю, мы можем заставить эти настройки работать и на трассах с высокой прижимной силой. Они не связаны конкретно с низкой прижимной силой. Надо только понять, что будет лучше работать при высоком прижиме.

Машина явно ожила, так что теперь я уверен в том, какие настройки брать. Думаю, в том году у нас такого не было. Тогда мы не совершили подобного открытия».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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