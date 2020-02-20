Риккардо объяснил, почему в четверг проехал так мало
Оказывается, механикам Renault в нынешнем году приходится аккуратнее и тщательнее выполнять целый ряд операций при обслуживании гоночного автомобиля
Даниэль Риккардо в первой половине дня в четверг проехал меньше кругов, чем любой другой из пилотов, находившихся на трассе в Барселоне – 41. Этот результат не выглядел выходящим из ряда вон (еще три гонщика также проехали меньше 50 кругов), однако казался скромным на фоне показателей лидеров – к примеру, Льюиса Хэмилтона, выполнившего больше 100 кругов.
«Не буду особо вдаваться в подробности, но с некоторыми кузовными панелями и рядом других элементов сейчас надо обращаться очень тщательно, – рассказал журналистам австралиец, чья машина впервые появилась на трассе лишь через 47 минут после начала заездов. – Поэтому замена отдельных деталей, особенно требующая частичной разборки той или иной части болида, занимает больше времени чем раньше. Многое надо делать аккуратно».
Впрочем, стоит отметить, что Риккардо в первой половине дня показал второе время – и продолжал занимать эту строчку на момент публикации материала (примерно за полтора часа до окончания заездов). По словам пилота, в целом тесты проходят для него спокойнее чем год назад, когда Риккардо приходилось осваиваться в новой команде после ухода из Red Bull.
«В прошлом году надо было делать все сразу: выстроить взаимоотношения, обеспечить необходимую обратную связь, встроиться в схему работы команды и не создать хаос в головах инженеров. А также не выглядеть самым громким парнем в комнате, – припомнил пилот Renault ситуацию годичной давности в беседе с журналистами после того, как уступил кокпит напарнику Эстебану Окону. – Те тесты были чем-то нестандартным. Сейчас все проще».
Как и многие соперники, австралиец удивился, насколько быстро пилотам удалось поехать на новых машинах по-настоящему быстро – однако предостерег от излишнего оптимизма: «Сейчас мы быстрее нащупали нужный уровень сцепления с трассой и прижимной силы. Однако когда в борьбе с соперниками нам понадобится выжать из машины еще полсекунды – вот тут-то и начнется настоящая пахота. И только тогда мы сможем понять, кто на что способен».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
Риккардо объяснил, почему в четверг проехал так мало
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