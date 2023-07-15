Риккардо объяснил, почему не опасается сложностей в AlphaTauri
Австралийский гонщик объяснил, с каким настроением переходит в свою старую команду, и чего ждет от оставшихся Гран При в ее составе
Даниэля Риккардо на было в пелотоне Ф1 меньше половины сезона – после увольнения из McLaren в конце 2022 года он договорился о роли запасного пилота Red Bull, а затем оказался в нужное время в нужном месте, когда из AlphaTauri отчислили Ника де Вриса.
В интервью YouTube-каналу Ф1 австралиец рассказал, что осознает всю сложность задачи, которая его ждет, но готов к этому.
«Я очень рад – хотя, безусловно, прыгнуть за руль и сразу что-то показать будет очень непросто, – объяснил Даниэль. – В то же время, за последние годы я через многое прошел, и теперь я не боюсь ничего, что может оказаться на моем пути.
Понятно, что у машины есть определенные пределы. Уровень сцепления наверняка окажется не таким, как у Red Bull, на которой я ездил недавно [на шинных тестах]. Но если общий баланс будет неплохим, значит, со всем этим можно будет работать.
Кто-то сразу ожидает результатов, но мне сложно что-то прогнозировать, пока я не проехал ни круга. Восьмое место? 14-е? Ну уж как минимум до летнего перерыва точно не будет никакого прессинга.
При этом мне не кажется, что старт получится медленным. Я хочу сразу включиться в работу и использовать все свои знания, чтобы не терять время напрасно».
Даниэль Риккардо дебютировал в Ф1 в середине сезона-2011 и первые полгода провел в команде HRT
Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images
Он добавил, что ни секунды не колебался, принимая решение о возвращении в свою старую команду, которая сейчас плетется среди отстающих.
«Мне не надо было раздумывать об этом, – объяснил Риккардо. – Я вернулся в семью [Red Bull] и теперь переживаю здесь все заново. И это приглашение не стало для меня сюрпризом.
Потому я сразу согласился. На самом деле, уже до этого было ощущение, что что-то такое назревает.
Я долгое время провел в семье Red Bull и знаю, что подобные вещи случаются. И хотя я оставался какое-то время без выступлений, где-то в глубине сознания ожидал такого развития событий».
Австралиец также рассказал о том, как проходила его адаптация в команде из Милтон-Кинса, которую он покинул в конце 2018 года, не выдержав внутренней конкуренции с Максом Ферстапеном.
«Я провел несколько сессий на симуляторе и вдруг осознал, что вновь ощущаю себя самим собой, – рассказал победитель восьми Гран При. – Это позволило мне стать нормальным Даниэлем, я вновь полюбил гонки и понял, что готов выступать в них.
Я почувствовал, что прежние эмоции вернулись, что я вновь готов выходить под свет прожекторов и сражаться. И именно тогда все начало возвращаться в норму.
В Мельбурне, где я впервые приехал на Гран При, все только начинало складываться воедино, а уже в Монако, когда я следил за квалификацией, вдруг пришла мысль: "А что, промчаться здесь на машине было бы очень даже неплохо"».
В составе Toro Rosso – как прежде называлась AlphaTauri – Риккардо провел два сезона. Его лучшими результатами стали несколько финишей на седьмом месте в 2013 году.
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