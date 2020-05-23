Риккардо объяснил, как карантин поможет ему продлить карьеру
По мнению австралийца, плотный график пилотов Формулы 1 сказывается на состоянии их организма – тогда как внезапная пауза в нынешнем сезоне даст возможность стать сильнее
Как минимум десять первых Гран При сезона-2020 были отложени или отменены. Сейчас чемпионат рассчитывает стартовать в начале июля в Австрии. Это привело к возникновению самой большой паузы в новейшей истории – тесты закончились 28 февраля, а с момента последней гонки до уик-энда в Шпильберге пройдет минимум семь месяцев.
По мнению пилота Renault Даниэля Риккардо, который проводит карантин в родной Австралии, столь длительная пауза без выступлений может быть полезной в плане физического состояния.
«Мы смогли разработать такую программу тренировок, какой у меня не было никогда прежде, – рассказал он в интервью BBC 5 Live. – Обычно что-то такое получается в начале года, но стоит переехать в Европу и начать путешествия по этапам, как сложно поддерживать прежнюю стабильность в рутинных делах.
Сейчас же мы подготовили блок занятий на восемь недель, и я уже вижу улучшения. Здорово проводить время подобным образом.
Думаю, эти тренировки позволят мне укрепить организм. Кроме того, очень здорово не скакать из одного часового пояса в другой и не проводить по три дня в неделю в запертой кабинке с повышенным давлением высоко в воздухе.
Это уникальная ситуация, из которой, мне кажется, важно получить максимальную пользу. Кто знает, возможно это позволит мне выступать несколько дольше».
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Нюансы тренировок
Риккардо добавил, что болельщикам зачастую сложно представить, какую часть своей жизни гонщики Формулы 1 в действительности могут посвятить физическим упражнениям.
«Может быть, кто-то считает, что в понедельник утром после гонки мы идем в зал, где остаемся до четверга, когда возвращаемся на трассу и начинаем там все по новой, – сказал Даниэль. – Но когда два Гран При идут подряд, реальность получается совершенно иной. Ты хочешь сохранять силы, потому понедельник уходит на восстановление без какой-либо серьезной нагрузки. Максимум – растяжки и что-то вроде йоги.
Во вторник ты начинаешь, но нужно заниматься и другими делами, так что программа выходит облегченной. А уже в среду пора снова собираться в дорогу.
Так что может показаться, что между гонками целая неделя, четыре или пять дней, но в действительности это максимум один день для занятий, а все остальное занято отдыхом и поездками».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Люк Смит