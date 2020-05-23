Риккардо объяснил, как карантин поможет ему продлить карьеру

Как минимум десять первых Гран При сезона-2020 были отложени или отменены. Сейчас чемпионат рассчитывает стартовать в начале июля в Австрии. Это привело к возникновению самой большой паузы в новейшей истории – тесты закончились 28 февраля, а с момента последней гонки до уик-энда в Шпильберге пройдет минимум семь месяцев.

По мнению пилота Renault Даниэля Риккардо, который проводит карантин в родной Австралии, столь длительная пауза без выступлений может быть полезной в плане физического состояния.

«Мы смогли разработать такую программу тренировок, какой у меня не было никогда прежде, – рассказал он в интервью BBC 5 Live. – Обычно что-то такое получается в начале года, но стоит переехать в Европу и начать путешествия по этапам, как сложно поддерживать прежнюю стабильность в рутинных делах.

Сейчас же мы подготовили блок занятий на восемь недель, и я уже вижу улучшения. Здорово проводить время подобным образом.

Думаю, эти тренировки позволят мне укрепить организм. Кроме того, очень здорово не скакать из одного часового пояса в другой и не проводить по три дня в неделю в запертой кабинке с повышенным давлением высоко в воздухе.

Это уникальная ситуация, из которой, мне кажется, важно получить максимальную пользу. Кто знает, возможно это позволит мне выступать несколько дольше».

Нюансы тренировок

Риккардо добавил, что болельщикам зачастую сложно представить, какую часть своей жизни гонщики Формулы 1 в действительности могут посвятить физическим упражнениям.

«Может быть, кто-то считает, что в понедельник утром после гонки мы идем в зал, где остаемся до четверга, когда возвращаемся на трассу и начинаем там все по новой, – сказал Даниэль. – Но когда два Гран При идут подряд, реальность получается совершенно иной. Ты хочешь сохранять силы, потому понедельник уходит на восстановление без какой-либо серьезной нагрузки. Максимум – растяжки и что-то вроде йоги.

Во вторник ты начинаешь, но нужно заниматься и другими делами, так что программа выходит облегченной. А уже в среду пора снова собираться в дорогу.

Так что может показаться, что между гонками целая неделя, четыре или пять дней, но в действительности это максимум один день для занятий, а все остальное занято отдыхом и поездками».