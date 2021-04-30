Риккардо объяснил, чем сложна смена команды в Ф1

Недавняя гонка в Имоле особенно наглядно показала разницу между напарниками в тех парах, где один гонщик выступает за команду уже давно, а второй пришел только этой зимой: Ландо Норрис проехал заметно лучше Даниэля Риккардо, Шарль Леклер опередил Карлоса Сайнса. Также можно вспомнить аналогичную ситуацию в Red Bull и Aston Martin.

Примечательно, что во всех случаях новички команды уже являются опытными гонщиками. Однако сразу найти скорость у них не выходит. Почему? Риккардо, рассуждая по этому поводу в четверг в Портимане, предложил собственный ответ.

«Дело в том, что требуется освоиться с машиной и почувствовать пределы ее возможностей, – объяснил австралиец. – На этот счет у меня вообще есть своя теория.

Дело вот в чем: уже несколько лет в правилах не было практически никаких изменений, машины остаются по сути прежними. Это позволило всем полностью разобраться с ними, выйти на максимальный уровень и научиться адаптироваться к любым условиям».

Он продолжил: «Это не значит, что при смене команды вам приходится начинать все с нуля. Однако из-за того, что напарник уже так высоко, вы находитесь примерно на половине пути до его уровня. Именно из-за этого и возникает такая разница.

Не знаю, есть ли в том, что я придумал, какой-то смысл, но сейчас у меня вот такая теория».

Ранее Серхио Перес говорил, что на адаптацию в Red Bull у него уйдет примерно пять Гран При. Глава McLaren Андреас Зайдль на аналогичный вопрос про Риккардо ответил: «Оценивать здесь сложно, но он сразу дал нам понять, что стремится как можно быстрее найти общий язык с машиной.

Думаю, это вопрос ближайших гонок. Я практически уверен, что совсем скоро мы закроем эту тему».

Немецкий специалист также отметил: «Если вспоминать Имолу, то мне понравилось вот что: он ехал очень уверенно и принес команде важный шестой результат. В такой гонке было очень просто потерять контроль над машиной.

Мы видели, сколько гонщиков улетели с трассы или попали в аварию. Я доволен тем, что показал Даниэль. И мы ждем, что в ближайших гонках он еще прибавит. А если с этим возникнут сложности – будем разбираться с ними сообща».