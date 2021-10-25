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Формула 1 / Гран При США Новости

Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой

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Пилот McLaren вспомнил, как выиграл дуэль с Карлосом Сайнсом

Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой

По ходу Гран При США все ждали острой борьбы между лидерами Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном, однако они так и не устроили сражения, обмениваясь позициями только на пит-стопах.

Едущие следом Серхио Перес и Шарль Леклер в борьбу также не вмешивались. А вот за пятое место произошло сражение между Даниэлем Риккардо и Карлосом Сайнсом.

На 47-ом круге Сайнс пошел в очередную атаку, но был оттеснен Риккардо и даже немного повредил свой передний спойлер. Тогда по радио он высказался в адрес австралийца: «Это было весьма грязно с его стороны!»

Услышав об этом после гонки Риккардо только рассмеялся.

«Это круто! Я люблю, быть грязным, – сказал пилот McLaren. – Я хороший парень, так что могу себе позволить вести себя грязно.

Гонка в целом прошла стандартно, но порой было весело. Так, на первом круге я выиграл у Сайнса старт, но на стыке шестого и седьмого поворотов он обошел меня по внешней стороне. Потом в 17-ом повороте я вернул позицию, пройдя его по внутренней траектории. То есть за один круг мы трижды обменялись позициями, что было круто! Но для меня было очень важно остаться пятым.

Карлос показал, что Ferrari быстрее, мы не могли поддерживать ту же скорость. Нам предстоит с этим разобраться, но опередить один из красных болидов было замечательно.

Что касается того эпизода, то он попробовал меня атаковать, мы боролись колесо в колесо и, возможно, немного коснулись, но это гонки, тут так бывает. Мне это понравилось. Я не хотел никакой аварии, то в нашем спорте касание колесами случается.

И вообще, мне кажется, что эта попытка обгона по внешней с его стороны была рискованной».

После этого эпизода Сайнс уже не предпринимал попыток атаки и более того, под конец гонки пропустил вперед Валттери Боттаса, финишировав только седьмым.

Дополнительная информация: Адам Купер

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