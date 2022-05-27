Риккардо об аварии: Слишком далеко зашли с настройками

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Сложный старт сезона-2022 привел к серьезной критике в адрес Даниэля Риккардо. На Гран При Монако пилот дал еще один повод для обвинений, став автором первой аварии уик-энда.

Австралиец не удержал машину под контролем в быстрых «эсках» у бассейна, из-за чего та врезалась сначала в металлическое ограждение, а потом в безопасный барьер TecPro.

Как объяснил сам Даниэль, к столь печальному развитию событий привело сочетание нескольких факторов.

«Это было странно, – сказал Риккардо. – В том месте все аварии происходят из-за слишком сильного заезда на поребрик в 14-м повороте, после чего машина становится неуправляемой. Но я начал терять контроль над ней еще задолго до 13-го поворота».

Схема трассы Гран При Монако

Австралиец продолжил: «Пожалуй, в паре моментов мы зашли слишком далеко в работе с настройками. Утром все складывалось хорошо (Даниэль показал седьмое время – прим.ред.), так что желание попробовать что-то и еще добавить во второй сессии вполне понятно. Но, скажем так, мы зашли слишком далеко. Но если не попробовать, никогда этого не узнаешь.

Это был мой первый быстрый круг, потому я еще не успел толком понять нюансы поведения машины, все случилось внезапно.

Я как мог пробовал спасти ситуацию. Жаль, что пришлось потерять всю сессию, но сам я в порядке. Завтра работа продолжится».

Другой гонщик McLaren Ландо Норрис в обеих сессиях показал пятую скорость.

«Было здорово, мне понравилось, – сказал британец, который еще не до конца выздоровел после барселонской ангины. – Мы сделали машину резкой в реакциях – думаю, это позволило обрести уверенность. Эти машины тяжелее, но жестче, в них трясет сильнее. Это не там здорово, приходится постоянно сражаться.

В жарких условиях это здорово выматывает, но я все равно получил удовольствие. Во второй сессии мы потеряли какое-то время [из-за технических проблем], так что работа с мягкими шинами еще впереди.

Уверен, машину починят, что позволит завтра рассчитывать на хороший темп. В пятницу все шло в целом неплохо, и нам по силам добавить».