На протяжении без малого трех сезонов Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен оставались напарниками в Red Bull – этот период прошел под знаком их непримиримой борьбы и закончился уходом австралийца из команды.

Лучшими иллюстрациями того соперничества стали столкновение гонщиков в Баку и история в Мексике, когда Риккардо не позволил напарнику стать самым юным в истории обладателем поула, на что оба отреагировали крайне эмоционально.

Как признался Даниэль, то соперничество действительно было особенным. В нем не было серьезной отрицательной составляющей, однако каждый делал все возможное, чтобы взять верх.

Когда Риккардо покинул Милтон-Кинс, достойных соперников у Ферстаппена больше не было.

«После того, как я ушел, приходили многие гонщики, у него [Ферстаппена] были разные напарники – и думаю, что его уважение ко мне только выросло, – рассказал австралиец в недавнем интервью Square Mile. – Я имею в виду, что между нами никогда не было ненависти, мы всего лишь хотели сломать друг другу карьеру! Именно так».

Он добавил: «Я бы сказал, что со стороны многие недооценивали, насколько мы с Максом прессовали друг друга, до какого уровня доходило это соперничество. Понятно, что Пьер [Гасли] или Алекс [Элбон] не могли сделать этого. Ну или, во всяком случае, у них не получилось достичь такого же уровня достаточно быстро».

На сезон-2021 Red Bull пригласила в пару к Ферстаппену Серхио Переса, но на первом Гран При в Бахрейне тот в силу разных факторов оставался далеко позади голландского напарника и в квалификации, и в гонке.