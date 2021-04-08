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Формула 1 / Новость

Риккардо о соперничестве с Ферстаппеном: Каждый хотел сломать другому карьеру

Автор:
, Ответственный редактор

Австралийский пилот вспомнил культовое противостояние в Red Bull, когда они с Максом Ферстаппеном хотели любой ценой опередить друг друга

Риккардо о соперничестве с Ферстаппеном: Каждый хотел сломать другому карьеру

На протяжении без малого трех сезонов Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен оставались напарниками в Red Bull – этот период прошел под знаком их непримиримой борьбы и закончился уходом австралийца из команды. 

Лучшими иллюстрациями того соперничества стали столкновение гонщиков в Баку и история в Мексике, когда Риккардо не позволил напарнику стать самым юным в истории обладателем поула, на что оба отреагировали крайне эмоционально. 

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Как признался Даниэль, то соперничество действительно было особенным. В нем не было серьезной отрицательной составляющей, однако каждый делал все возможное, чтобы взять верх.

Когда Риккардо покинул Милтон-Кинс, достойных соперников у Ферстаппена больше не было.

«После того, как я ушел, приходили многие гонщики, у него [Ферстаппена] были разные напарники – и думаю, что его уважение ко мне только выросло, – рассказал австралиец в недавнем интервью Square Mile. – Я имею в виду, что между нами никогда не было ненависти, мы всего лишь хотели сломать друг другу карьеру! Именно так».

Он добавил: «Я бы сказал, что со стороны многие недооценивали, насколько мы с Максом прессовали друг друга, до какого уровня доходило это соперничество. Понятно, что Пьер [Гасли] или Алекс [Элбон] не могли сделать этого. Ну или, во всяком случае, у них не получилось достичь такого же уровня достаточно быстро».

На сезон-2021 Red Bull пригласила в пару к Ферстаппену Серхио Переса, но на первом Гран При в Бахрейне тот в силу разных факторов оставался далеко позади голландского напарника и в квалификации, и в гонке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен , Даниэль Риккардо
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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