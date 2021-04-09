В новом сезона документального сериала Drive to Survive его создатели из Netflix старались найти яркие сюжетные ходы, которые позволили бы увидеть героев паддока с новой стороны. В качестве одного из противостояний документалисты выбрали борьбу Даниэля Риккардо с Карлосом Сайнсом.

Гонщики выступали тогда за разные команды – Renault и McLaren соответственно – но на трассе частенько оказывались рядом в споре за позицию.

По мнению самого Риккардо, в данном случае Netflix попробовала придумать конфликт там, где его нет. В отличие от более ранней ситуации в Red Bull, где Даниэль и Макс Ферстаппен действительно рубились друг с другом не на шутку, борьбу с Сайнсом австралиец назвал самой обычной.

«Во втором сезоне были некоторые сюжеты, когда, как мне кажется, они несколько форсировали события, – объяснил Риккардо в интервью Square Mile. – Им хотелось видеть противостояние между мной и Сайнсом, но в действительности ничего такого не было.

Он для меня точно такой же соперник, как и все остальные. Между нами не было никакого негатива на личном уровне. Просто, мне кажется, в Netflix очень хотели чего-то такого».

Говоря о том, каким он видит Карлоса в человеческом плане, австралийский гонщик добавил: «Как по мне, он нормальный парень. Есть другие, кто мне не особенно нравится. А Карлос… знаете, он одевается как 60-летний старик, а в остальном он вполне ничего».