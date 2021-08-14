Риккардо o Renault: Многие стеснялись здороваться со мной!

Шумиха вокруг перехода Даниэля Риккардо в команду Renault перед началом сезона 2019 года создавала определенные проблемы в общении гонщика с его новыми коллегами. Об этом сам австралиец рассказал в интервью пресс-службе своего личного спонсора, австралийской телекоммуникационной компании Optus.

«Когда я перешел из Red Bull в Renault, это был самый важный, активнее всего обсуждавшийся переход того межсезонья, – объяснил гонщик. – И, похоже, многие люди в Renault прочитали слишком много статей на эту тему, увидели слишком много громких заголовков. И им мой приход в команду казался более судьбоносным событием, чем он был на самом деле.

В мой первый день в команде многие просто стеснялись даже сказать мне “привет”. Когда же я сам подходил к ним и здоровался или представлялся, они слегка сдавали назад: мол, почему он заговорил со мной – я же не особо важная персона? Складывалось ощущение, что люди просто не хотят выбираться из своих раковин. И ощущения были не из приятных. Я ведь не пытался никому показать свою значимость – просто хотел нормально общаться и завязать нормальные рабочие взаимоотношения.

Лучший способ сломать этот барьер – просто быть собой. Делать то, что ты делаешь в обычной ситуации – и показывать людям, что ты относишься к ним с симпатией. Каждый из нас – человек, у каждого из нас есть те или иные чувства. Но в итоге помогает то, что нас объединяет одна страсть».