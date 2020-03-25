Овцы, туалетная бумага и «чудик» Норрис. Риккардо провел стрим с фермы

Большинство пилотов Формулы 1 из-за отмены и переносов Гран При в настоящий момент находятся в незапланированном отпуске. Даниэль Риккардо проводит это время на ферме своих родителей в Австралии, где среди прочего разводят овцы. Не будучи сильно загруженным работой, пилот нашел время ответить на вопросы болельщиков в инстаграм-аккаунте команды Renault.

В частности, Риккардо спросили, как он тренируется и не занимается ли визуализацией прохождения гоночных трасс.

«Я не прокручиваю круги по трассе в своей голове, так как не знаю, с какой трассы начнется сезон, – ответил Рисскардо. – Я тут прошлой ночью смотрел онборд с Монако [который Риккардо выиграл в 2018 году] и немного расстроился. Правда, обидно не знать, с какой гонки стартует сезон. Вот Мельбурн казался так близок.

Тренировки позволяют мне поддерживать боевой дух. Ты становишься злее, когда тренируешься, вот мой рецепт. К тому же сейчас нет никаких перелетов и проблем с разницей во времени, так что я наконец могу правильно тренироваться. Не приходится гнаться за временем. Надеюсь, скоро мы увидим многих пилотов в отличной форме».

Примечательно, что в какой-то момент в комментариях к трансляции появился гонщик McLaren Ландо Норрис. Риккардо тут же отметил присутствие соперника: «Техно-чудик какой-то, истинный продукт нынешнего времени. Я не хочу его критиковать, но он просто везде и всегда появляется!»

Ранее в своих соцсетях Риккардо обещал проводить вынужденный карантин с пользой: писать длинные лирические песни, заниматься стройкой и стричь овец. Так что, про овец австралийца тоже спросили: «Нет, этого я пока не делал, – ответил спортсмен. – Выглядит не так уж и просто. Так что, я предпочел наблюдать. Никогда прежде не видел, как это делается».

Высказал Риккардо свое мнение и по поводу страсти людей скупать в супермаркете товары первой необходимости: «У нас тут на ферме хороший запас всего. Есть подгузники, туалетная бумага – на крайний случай, бассейн имеется». Именно прыжком в бассейн и закончилась инстаграм-трансляция. При этом Риккардо отметил, что вода в бассейне сейчас чертовски холодная.