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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Реакция

Риккардо о дуэли за титул: Подумал, а не обогнать ли мне обоих

Автор:
Соавтор:
Адам Купер

На рестарте в Абу-Даби австралийский пилот McLaren оказался сразу следом за Максом и Льюисом

Риккардо о дуэли за титул: Подумал, а не обогнать ли мне обоих

В тот момент, когда на трассу за несколько кругов до финиша выехала машина безопасности, Даниэль Риккардо только-только пропустил на круг своего бывшего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена. Последующее развитие событий привело к тому, что соперникам Риккардо позволили вернуться в круг с лидерами, а сам он остался на максимально выгодной позиции, чтобы наблюдать за сражением претендентов.

«Я немного запутался, – признался гонщик журналистам. – Сначала нам сказали, что никому не позволят обгонять лидеров. Я еще подумал, что это справедливо по отношению к Льюису, так как он был впереди всю гонку, а теперь у Макса свежие шины. Потому ему нужно было прорываться, если он рассчитывал стать сильнейшим. 

Но потом я увидел, что другие гонщики стали обгонять Льюиса. Я сразу спросил Тома [Столларда, гоночного инженера], как мне быть. Он сказал, чтобы я оставался на своем месте. Так мне досталось на последний круг место в первом зрительском ряду».

У Даниэля, как и у Ферстаппена, в тот момент были свежие шины. Он продолжил: «Вдруг я поймал себя на мысли: "А не попробовать ли мне обогнать их обоих?". Да нет, это шутка. Я просто следил за ними, потеряв дар речи. Даже не знал, что обо всем этом думать.

Думаю, развязка сезона просто не могла быть более драматичной. Даже не знаю, хорошо ли это, так как у кого-то из зрителей наверняка взорвались телевизоры, не выдержав такого напряжения». 

Риккардо добавил, что считает исход борьбы за чемпионство не вполне справедливым, так как ход всей гонки указывал, что Хэмилтон в этот раз сильнее Ферстаппена.

«Я знаю многих в Red Bull [со времен выступлений за эту команду], потому очень рад за них, – объяснил пилот. – Но Льюис контролировал эту гонку. Просто выезд машины безопасности сыграл против него, как порой происходит. 

В данном случае это не просто сыграло против Льюиса, но и стоило ему титула. Я очень сочувствую ему. Развязка получилась просто безумной».

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