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Формула 1 / Новость

Риккардо о будущей работе с Оконом: Пока есть уважение, дружить не обязательно

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Риккардо о будущей работе с Оконом: Пока есть уважение, дружить не обязательно
Автор:
, редактор
28 нояб. 2019 г., 08:34

Гонщик Renault не ждет конфликта с новым партнером по команде, несмотря на его сложную историю взаимоотношений с предыдущим партнером.

Эстебан Окон станет восьмым напарником Даниэля Риккардо в Формуле 1. Француз заменит Нико Хюлькенберга в Renault, начиная со следующего года. Прежде Риккардо уже доводилось опережать во внутрикомандной дуэли четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и звезду Red Bull Макса Ферстаппена, но до сих пор он избегал конфликтов с напарниками. Австралиец рассчитывает добиться и того, и другого и в случае с Оконом.

«Многое зависит от меня. Если я сам пойду на конфликт, тогда... – цитирует Риккардо Motorsport-Total. – Да, я боец на трассе, но с Себом и Максом у нас было уважение. Я уважал их навыки, а они мои.

У меня нет сомнений насчет Эстебана, и я уважаю его как соперника. Конечно, он захочет сразу показать себя в команде, и естественно, у нас начнется здоровая борьба. Он хочет победить меня, я – его. При этом мы не тупицы, мы не в первый раз все это делаем.

До тех пор, пока на первом месте будет уважение, этого достаточно. Лучшими друзьями быть не обязательно».

Во время выступления за Force India у Окона случались конфликты и столкновения с Серхио Пересом. Но Риккардо не намерен полагаться на мнение мексиканца о его бывшем партнере.

«Меня часто спрашивали, говорил ли я с Марком Уэббером о Себе [Феттеле], просил ли совета [перед началом выступлений за Red Bull], – рассказал Даниэль. – Но у Марка и Себа была своя история, так же, как у Чеко с Эстебаном. Я не хочу подходить к этой дуэли с заранее сформированным мнением, я сформирую свое».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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