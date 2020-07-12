Риккардо о борьбе со Строллом: Он не обогнал меня, а выпихнул с трассы
Пилот Renault остался недоволен действиями своего соперника из Racing Point, которые стоили ему потери двух позиций на двух финальных кругах
Даниэль Риккардо и Лэнс Стролл вели спор за позицию по ходу большей части Гран При Штирии. Австралиец оставался впереди, а догнавший его после старта из второго десятка канадец пробовал атаковать, но безуспешно.
На предпоследнем круге Стролл попробовал сместиться внутрь и провести обгон на позднем торможении, но в итоге оба гонщика были вынуждены выехать за пределы трассы, и их смог опередить Ландо Норрис.
После финиша Риккардо, уступивший-таки Строллу, остался очень недоволен его действиями. «Начать стоит с того, что он не обогнал меня, а вынудил вместе с ним выехать за пределы трассы, – объяснил Даниэль в интервью Sky Sports. – Я всегда критически оцениваю свои действия, и в этом случае тоже мог «захлопнуть калитку». Но в этот раз он, кажется, даже пытался обогнать. Так можно было поступить только от отчаяния.
Думаю, Ландо приближался, и ему [Строллу] просто нужно было что-то сделать, а не то Ландо сожрал бы его. Я уже был на апексе, когда наши машины соприкоснулись. Все это было очень досадно, так как Ландо проехал мимо. Я полагал, что хотя бы Стролл вернет мне позицию, но он этого не сделал. Досадно заканчивать гонку таким образом».
Риккардо, стартовавший, в отличие от других пилотов из группы лидеров, на более жестких шинах Medium, добавил: «После пит-стопа у нас начались сложности, так как резина [Soft] не работала так, как я ожидал. Мне все же удавалось сдерживать Лэнса, но за два круга до финиша все было кончено».
Судьи рассмотрели борьбу гонщиков и не стали наказывать Стролла. Еще не зная этого, Риккардо заметил: «Он мог вынести нас обоих, это не обгон. Мне пришлось уворачиваться, он никогда бы не вписался в тот поворот. Мы как минимум должны вернуть эту позицию [после вердикта FIA], но Ландо в любом случае проскочил вперед».
Другой гонщик Renault Эстебан Окон выбыл из гонки уже в самом начале из-за проблем с перегревом силовой установки.
Дополнительная информация: Хейдн Кобб
Читайте также:
Предыдущая новость
Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Следующая новость
Видео: пилоты Ferrari сталкиваются на первом круге
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский