Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость Следующая / Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться
Формула 1 / Гран При Турции Новость

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости

Автор:
, главный редактор

Пилот McLaren не намерен расстраиваться из-за 16-й позиции на старте Гран При Турции

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости

В квалификации Гран При Турции Даниэль Риккардо уже во второй раз за сезон не смог попасть даже во второй сегмент. Причиной провала пилот назвал проблемы с темпом на мягкой резине.

«На трассе оставались мокрые участки, но состояние полотна становилось всё лучше и лучше, – пояснил гонщик McLaren, общаясь с журналистами вечером в субботу. – В идеальном мире каждый хотел бы оказаться последним пилотом, начавшим финальный круг – но такое возможно не всегда. Я просто не был достаточно быстр на Soft.

Эти проблемы проявились ещё в пятницу. Проблемы не особо критичные, но нам ещё есть над чем поработать. Впрочем, многое было и вне нашего контроля – к примеру, когда в первом повороте появляются жёлтые флаги, то ваш круг испорчен. В целом же ничего особенного не произошло – кроме нехватки скорости.

Ты никогда не собираешься вылетать из квалификации в первом сегменте. Но иногда после такого результата я расстраиваюсь – а иногда принимаю это, возвращаюсь в боксы и анализирую телеметрию. Например, сегодня я чувствовал, что есть недостаточная поворачиваемость – и надо понять, действительно ли у машины была склонность к этому или нечто создает у меня ложное ощущение... Одним словом, больше желания извлечь что-то полезное из случившегося, чем просто поднять руки и сдаться.

Кроме того, мы не знаем, насколько сложно будет обгонять на этой трассе. В пятницу на длинных сериях кругов я чувствовал себя вполне комфортно – так что, я настроен достаточно оптимистично. В воскресенье, безусловно, всё может сложиться гораздо лучше. Да, сегодня был не лучший день, но я не хочу тратить энергию на разочарование или злость, а просто буду смотреть в будущее».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Предыдущая новость

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Следующая новость

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

4 ч
2
Формула 1

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

2 ч
3
Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

1 ч
4
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

5 ч
5
Формула 1

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации

2 ч
Самое важное:
Алонсо порадовался пятому месту. И приготовился уступить
Формула 1

Алонсо порадовался пятому месту. И приготовился уступить

0мин
Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться
Формула 1

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться

12мин
Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости
Формула 1

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости

14мин
В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

1 ч
Вольф предсказал Хэму трудные обгоны. Хорнер не поверил
Формула 1

Вольф предсказал Хэму трудные обгоны. Хорнер не поверил

1 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации Гран При Турции
Формула 1

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен Гран При Турции
Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле Гран При Турции
Формула 1

Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами Гран При Турции
Формула 1

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки
Формула 1

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

Риккардо: Мне было ясно, что надо менять шины Гран При России
Формула 1

Риккардо: Мне было ясно, что надо менять шины

McLaren Больше от
McLaren
Гран При Турции: дуэли в квалификациях Гран При Турции
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции Гран При Турции
Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось
Формула 1

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось

Самое читаемое Сегодня

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы
Формула 1 Формула 1

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Формула 1 Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации
Формула 1 Формула 1

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

Вольф предсказал Хэму трудные обгоны. Хорнер не поверил
Формула 1 Формула 1

Вольф предсказал Хэму трудные обгоны. Хорнер не поверил

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

Самое важное:

Алонсо порадовался пятому месту. И приготовился уступить
Формула 1 Формула 1

Алонсо порадовался пятому месту. И приготовился уступить

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться
Формула 1 Формула 1

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Формула 1 Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.