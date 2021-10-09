Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости

В квалификации Гран При Турции Даниэль Риккардо уже во второй раз за сезон не смог попасть даже во второй сегмент. Причиной провала пилот назвал проблемы с темпом на мягкой резине.

«На трассе оставались мокрые участки, но состояние полотна становилось всё лучше и лучше, – пояснил гонщик McLaren, общаясь с журналистами вечером в субботу. – В идеальном мире каждый хотел бы оказаться последним пилотом, начавшим финальный круг – но такое возможно не всегда. Я просто не был достаточно быстр на Soft.

Эти проблемы проявились ещё в пятницу. Проблемы не особо критичные, но нам ещё есть над чем поработать. Впрочем, многое было и вне нашего контроля – к примеру, когда в первом повороте появляются жёлтые флаги, то ваш круг испорчен. В целом же ничего особенного не произошло – кроме нехватки скорости.

Ты никогда не собираешься вылетать из квалификации в первом сегменте. Но иногда после такого результата я расстраиваюсь – а иногда принимаю это, возвращаюсь в боксы и анализирую телеметрию. Например, сегодня я чувствовал, что есть недостаточная поворачиваемость – и надо понять, действительно ли у машины была склонность к этому или нечто создает у меня ложное ощущение... Одним словом, больше желания извлечь что-то полезное из случившегося, чем просто поднять руки и сдаться.

Кроме того, мы не знаем, насколько сложно будет обгонять на этой трассе. В пятницу на длинных сериях кругов я чувствовал себя вполне комфортно – так что, я настроен достаточно оптимистично. В воскресенье, безусловно, всё может сложиться гораздо лучше. Да, сегодня был не лучший день, но я не хочу тратить энергию на разочарование или злость, а просто буду смотреть в будущее».