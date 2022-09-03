Риккардо не знал о контракте с Пиастри. Но догадывался

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Вчера команда McLaren официально объявила о том, что с 2023 года за нее будет выступать Оскар Пиастри. Как выяснилось, контракт с ним был подписан еще 4 июля. Однако до середины августа официально считалось, что за McLaren продолжит выступать Даниэль Риккардо, и только в перерыве после Гран При Венгрии было объявлено, что он в конце сезона покидает команду.

Сразу возник вопрос, знал ли сам Риккардо, что на его место подписали другого еще в июле? Как выяснилось, нет, но, похоже, никто не стал на это обижаться.

«Мы не раскрывали деталей контракта с Пиастри, – признал глава команды Андреас Зайдль. – Но мы не держали Риккардо в полном неведение, я и глава McLaren Racing Зак Браун вели с ним открытый диалог с самого начала сезона».

Сам Риккардо подтвердил, что команда вела себя с ним корректно.

«Я только сейчас узнал, когда подписали контракт с Пиастри, – заявил Даниэль. – Но честно сказать, еще за месяц до подписания с ним контракта мы с Mclaren уже обсуждали мое будущее, то, смогу ли я улучшить положение в команде или окажусь вне ее.

Я знал, что они рассматривают Пиастри, но не лез в эти переговоры. Это не мое дело, да и я не мог повлиять на решение. Так что я просто принял все как данность».

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