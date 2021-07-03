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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

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По словам австралийского пилота, он уверенно чувствует себя за рулем – но никак не может конвертировать уверенность в хороший темп

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

Квалификация Гран При Австрии стала очередным разочарованием для Даниэля Риккардо – особенно на фоне выступления Ландо Норриса, который впервые в карьере показал 2-й результат. Во втором сегменте двух пилотов McLaren разделило три десятых секунды – и в то время как британец продолжил борьбу, австралиец остался на 13-й строчке протокола.

«Мой круг во втором сегменте не был идеальным, – сообщил пилот журналистам после окончания сессии. – Я допустил ошибку в 4-м повороте – но, думаю, даже без нее моего темпа не хватило бы для попадания в третий сегмент.

Нюанс в том, что по ощущениям я чувствовал прогресс по сравнению с предыдущим уик-эндом, но по результатам никакого прогресса нет. В первом сегменте я чувствовал себя очень уверенно – а в итоге еле-еле смог пройти выше. И уже это напрягало: все вроде бы в порядке – а время на круге плохое. Ты предполагаешь, что проигрываешь напарнику одну десятую – а выясняется, что проигрываешь полсекунды. И пока я не очень понимаю, где можно было найти резервы.

И конечно, сейчас мы не на второй или третьей гонке сезона, когда я мог говорить себе, что прогресс неизбежно будет приходить с накатом. Очевидно, что не все в порядке, что речь не в мелких помарках. И единственное, что остается – погружаться в проблему еще глубже, проводить еще более тщательный анализ».

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Пилот сообщил, что в настоящий момент он пользуется настройками, которые на очень большой процент совпадают с настройками Норриса – но при этом заявил, что особенно не рассчитывает на конкретные советы от напарника: «Пилоты так не поступают. Каждый сам за себя. На брифингах мы рассказываем о наших ощущениях от машины – но у каждого своя манера езды и свои мелкие нюансы, о которых не болтают. Так обстоит дело в этом спорте, и я не вижу в этом проблемы».

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