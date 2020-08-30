Риккардо не прошел Ферстаппена из-за Гасли и Переса

Даниэль Риккардо стал четвертым на Гран При Бельгии, на финише на 3,5 секунды отстав от Макса Ферстаппена. Австралиец имел большое преимущество в скорости на последних кругах, но не успел догнать пилота Red Bull.

Риккардо считает, что лишился шансов из-за того, что поехав на пит-стоп в момент выезда машины безопасности, оказался позади двух соперников, в боксы не заехавших.

«Нам не повезло со стратегией Пьера Гасли и Серхио Переса, – сказал Риккардо после гонки. – Пришлось обгонять их после пит-стопа, из-за чего я отстал от Макса. Думаю, четвертое место было нашим максимумом. Понял это, когда догнал Гасли».

Риккардо вел с Ферстаппеном борьбу и на старте, но не был в ней слишком агрессивен и быстро уступил бывшему напарнику: «Обгон на старте не стоил риска аварии. Если бы я и оказался впереди Макса, то, вероятно, долго бы не продержался. Я допускал какой-то риск, но смысла портить себе всю гонку не было. А дуэль получилась хорошей».