Риккардо не прошел Ферстаппена из-за Гасли и Переса
Тактика соперников помешала Дэну побороться за подиум
Даниэль Риккардо стал четвертым на Гран При Бельгии, на финише на 3,5 секунды отстав от Макса Ферстаппена. Австралиец имел большое преимущество в скорости на последних кругах, но не успел догнать пилота Red Bull.
Риккардо считает, что лишился шансов из-за того, что поехав на пит-стоп в момент выезда машины безопасности, оказался позади двух соперников, в боксы не заехавших.
«Нам не повезло со стратегией Пьера Гасли и Серхио Переса, – сказал Риккардо после гонки. – Пришлось обгонять их после пит-стопа, из-за чего я отстал от Макса. Думаю, четвертое место было нашим максимумом. Понял это, когда догнал Гасли».
Риккардо вел с Ферстаппеном борьбу и на старте, но не был в ней слишком агрессивен и быстро уступил бывшему напарнику: «Обгон на старте не стоил риска аварии. Если бы я и оказался впереди Макса, то, вероятно, долго бы не продержался. Я допускал какой-то риск, но смысла портить себе всю гонку не было. А дуэль получилась хорошей».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Пилоты
|Даниэль Риккардо
|Автор
|Иван Матушкин