Риккардо не ожидал, что McLaren так быстро добьется прогресса

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Для McLaren – и Даниэля Риккардо в частности – Гран При Австралии прошел в гораздо более позитивном ключе, чем предыдущие два этапа. Гонщики коллектива из Уокинга смогли не только вдвоем пройти в третий сегмент квалификации, но и также финишировать в топ-6 по итогам воскресной гонки: Ландо Норрис оказался пятым, а Риккардо завершил заезд вслед за ним.

Австралиец отметил, что не ожидал такого результата. «После Бахрейна я был позитивно настроен, поскольку знал, что в какой-то момент мы сможем изменить ситуацию, но не думал, что это произойдет вот сейчас – на данном этапе сезона. Поэтому да, я определенно приму это.

Сам по себе уик-энд прошел гораздо более гладко, и нам удалось лучше себя проявить. Думаю, на некоторых отрезках гонки получалось ехать успешнее – в начале заезда у меня был хороший темп на Medium, но затем, на самом жестком составе резины, я откатился назад. Потом мне удалось немного восстановить темп. В конце концов, командный результат оказался невероятным по сравнению с предыдущими двумя уик-эндами».

Дополнительная информация: Том Ховард