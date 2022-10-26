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Формула 1 / Гран При США Новости

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным

Австралиец фактически опроверг информацию о контракте с Mercedes

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Риккардо не останется в Ф1 даже запасным
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Даниэль Риккардо в середине лета потерял место в McLaren на 2023 год, когда команда предпочла ему Оскара Пиастри. После этого ходило много слухов о том, где австралиец окажется в следующем сезоне.

Эти слухи можно условно разделить на две группы. Первая сватает Риккардо в одну из младших команд, например на замену Мика Шумахера в Haas. Сам Риккардо ранее такую возможность уже опроверг.

Другие слухи говорили о том, что австралиец перейдет в одну из топ-команд, но на должность запасного пилота. Прямо называлась команда Mercedes, которая как раз лишилась резервиста Ника де Вриса, который получил контракт в AlphaTauri. Однако сам Риккардо опроверг и такой вариант.

«Нет, я не буду в топ-команде, – заявил Риккардо. – Все, что вы слышали – лишь слухи. Веду ли я переговоры? Да. Но нет никаких подписанных документов или твердых договоренностей на этот счет».

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