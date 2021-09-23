Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо

Наша сегодняшняя новость о хвалебном твитте Даниэля Риккардо в отношении Ландо Норриса, где австралиец признавал, что у его напарника по McLaren «яйца больше, чем у него», похоже, оказался дезинформацией. Точнее, это сообщение за Риккардо написал сам Норрис.

Пост в твиттере появился ровно в тот момент, когда Риккардо присутствовал на пресс-конференции и сам не мог этого сделать. Перед этим австралиец оставил свой смартфон и, судя по всему, не успел заблокировать экран.

В итоге смартфон с доступом к аккаунту Риккардо в твиттере оказался в распоряжении Норриса, который и решил пошутить над напарником. Вскоре после этого он опубликовал от имени Риккардо собственное сэлфи, дополнив его словами: «Надеюсь, так смысл прошлого поста будет вам понятнее».

Отметим, что на момент написания заметки оба твитта из аккаунта Риккардо не удалены. Возможно, австралиец до сих пор не заметил шутки напарника.

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