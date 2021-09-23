Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гасли: Не понимаю, почему у Цуноды такие сложности Следующая / Сайнс уверен: победа где-то рядом
Формула 1 / Гран При России Новости

Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо

Автор:
, Редактор

Сообщение про проигрыш в теннис и «большие яйца» похоже, написал Норрис

Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо

Наша сегодняшняя новость о хвалебном твитте Даниэля Риккардо в отношении Ландо Норриса, где австралиец признавал, что у его напарника по McLaren «яйца больше, чем у него», похоже, оказался дезинформацией. Точнее, это сообщение за Риккардо написал сам Норрис.

Пост в твиттере появился ровно в тот момент, когда Риккардо присутствовал на пресс-конференции и сам не мог этого сделать. Перед этим австралиец оставил свой смартфон и, судя по всему, не успел заблокировать экран.

В итоге смартфон с доступом к аккаунту Риккардо в твиттере оказался в распоряжении Норриса, который и решил пошутить над напарником. Вскоре после этого он опубликовал от имени Риккардо собственное сэлфи, дополнив его словами: «Надеюсь, так смысл прошлого поста будет вам понятнее».

 

Отметим, что на момент написания заметки оба твитта из аккаунта Риккардо не удалены. Возможно, австралиец до сих пор не заметил шутки напарника.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гасли: Не понимаю, почему у Цуноды такие сложности

Предыдущая новость

Гасли: Не понимаю, почему у Цуноды такие сложности

Следующая новость

Сайнс уверен: победа где-то рядом

Сайнс уверен: победа где-то рядом
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

10 ч
2
Формула 1

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята

9 ч
3
Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

4 ч
4
Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России

4 ч
5
Формула 1

«Спать не могу, волнуюсь». Макс пошутил в ответ Хэмилтону

6 ч
Самое важное:
Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика
Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

4 ч
Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России
Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России

4 ч
Сайнс уверен: победа где-то рядом
Формула 1

Сайнс уверен: победа где-то рядом

5 ч
Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо
Формула 1

Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо

5 ч
Гасли: Не понимаю, почему у Цуноды такие сложности
Формула 1

Гасли: Не понимаю, почему у Цуноды такие сложности

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Вместо этапа в Мексике W Series проведет две гонки в США Мехико
W Series

Вместо этапа в Мексике W Series проведет две гонки в США

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика Гран При России
Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

Сайнс уверен: победа где-то рядом Гран При России
Формула 1

Сайнс уверен: победа где-то рядом

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо признал: У Норриса яйца больше Гран При России
Формула 1

Риккардо признал: У Норриса яйца больше

Почему Норрис не атаковал Риккардо? Дело вовсе не в приказе Гран При Италии
Формула 1

Почему Норрис не атаковал Риккардо? Дело вовсе не в приказе

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса Гран При Италии
Формула 1

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса

Самое читаемое Сегодня

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята
Формула 1 Формула 1

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика
Формула 1 Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России

«Спать не могу, волнуюсь». Макс пошутил в ответ Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

«Спать не могу, волнуюсь». Макс пошутил в ответ Хэмилтону

Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо
Формула 1 Формула 1

Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной
Формула 1 Формула 1

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа
Формула 1 Формула 1

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

Самое важное:

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика
Формула 1 Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России

Сайнс уверен: победа где-то рядом
Формула 1 Формула 1

Сайнс уверен: победа где-то рядом

Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо
Формула 1 Формула 1

Риккардо не хвалил Норриса. Пост написал сам Ландо

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.