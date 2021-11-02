Риккардо: Не чувствую McLaren на 10 из 10
Автор: Иван Матушкин , редактор
Даже после победы Дэн не до конца встроился в команду
Даниэлю Риккардо тяжело далось начало карьеры в McLaren: за первые девять этапов австралиец ни разу не поднялся выше шестого места. Однако во второй половине чемпионата Риккардо прибавил и даже одержал победу на Гран При Италии.
Тем не менее, гонщику до сих пор не удалось добиться стабильности в своих результатах.
«Меня это не удивляет, – сказал Риккардо. – Я все еще не чувствую машину на 10 из 10. В некоторых поворотах я еще пытаюсь адаптироваться к стилю езды McLaren. Пока не уверен, в каком стиле буду проходить какие повороты к Мексике. Но думаю, в среднем секторе, где быстрые повороты, все будет хорошо».
В чемпионате Риккардо занимает восьмое место, отставая от своего напарника Ландо Норриса на 44 очка.
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Риккардо: Не чувствую McLaren на 10 из 10
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