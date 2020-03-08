Риккардо назвал условие продления контракта с Renault
По словам австралийского гонщика, он верит в то, что если команда сможет добиться прогресса в 2020 году, то она добьется успеха и в 2021
В 2019 году Даниэль Риккардо заключил двухлетний контракт с командой Renault. Прошлый год он провел успешнее своего напарника, однако из-за недостаточной скорости французских машин не мог бороться с лидерами.
Рассуждая о контракте на 2021 год, австралиец признался, что более не может игнорировать свой возраст.
«Этот год определенно для меня важнее других, – заявил Риккардо австралийскому изданию The Age. – Я не ожидал, что мой переход в Renault будет связан с таким хаосом. Но это уже в прошлом. Мне уже 30 лет, так что мне приходится держать в голове, сколько еще контрактов я успею подписать до завершения карьеры.
Самым простым решением было бы остаться с Renault. Но для этого мне нужно почувствовать, что команда прогрессирует, и тогда я даже не стану думать о том, чтобы куда-то еще перейти. Даже несмотря на то, что с 2021 года у нас будут совершенно другие машины, мне будет достаточно почувствовать прогресс в этом году, чтобы поверить в команду.
В целом я хотел бы продолжать выступления еще хотя бы лет пять. Но надо понимать, что с каждым годом я все ближе к завершению карьеры. Я не могу позволить себе думать как в 30 лет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Риккардо назвал условие продления контракта с Renault
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