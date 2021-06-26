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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Риккардо назвал падение темпа мистическим

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Австралиец не смог объяснить отставание от партнера по McLaren Ландо Норриса в квалификации Гран При Штирии

Риккардо назвал падение темпа мистическим

Если Норрис на «Ред Булл Ринге» сражался в группе лидеров, то Даниэль Риккардо закончил спор за стартовые позиции только 13-м, уступив напарнику более полусекунды. Он не смог выйти в финал в третий раз за четыре последних Гран При.

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Несмотря на хороший темп в пятницу, когда Даниэль показал второе время дня, в квалификации он вновь оказался позади – чему немало расстроился. 

«Просто не знаю, – ответил о на вопрос о причинах нехватки скорости. – То, что произошло сегодня, стало какой-то мистикой.

Вчера мы были быстры. Понятно, что это только пятница, и сегодня я не рассчитывал сражаться за поул. Но в целом нас все вполне устраивало.

Сегодня мы выехали на трассу – и оказались практически на секунду медленнее. Квалификация прошла в том же ключе, темпа просто не было. 

Почему? Точно не знаю. Но это точно один из тех дней, которые вас очень огорчают. Разумеется, мы постараемся разобраться, в чем причина. Но дело точно не в том, что мы растеряли много времени в поворотах. Конечно, всегда можно было проехать еще быстрее, к чему мы и стремимся – но в этот раз дополнительно отыграть можно было лишь самую малость.

По ощущениям у меня просто не было возможности получить от машины еще больше».

Он добавил: «Да, мы скорректировали настройки. Но лишь немного, ничего безумного. И понятно, что целью была прибавка в скорости. Такого результата не ожидал никто».

Риккардо заработал очки во всех гонках нынешнего сезона. кроме одной. При этом он ни разу не финишировал выше шестой позиции.

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