Риккардо назвал падение темпа мистическим

Если Норрис на «Ред Булл Ринге» сражался в группе лидеров, то Даниэль Риккардо закончил спор за стартовые позиции только 13-м, уступив напарнику более полусекунды. Он не смог выйти в финал в третий раз за четыре последних Гран При.

Несмотря на хороший темп в пятницу, когда Даниэль показал второе время дня, в квалификации он вновь оказался позади – чему немало расстроился.

«Просто не знаю, – ответил о на вопрос о причинах нехватки скорости. – То, что произошло сегодня, стало какой-то мистикой.

Вчера мы были быстры. Понятно, что это только пятница, и сегодня я не рассчитывал сражаться за поул. Но в целом нас все вполне устраивало.

Сегодня мы выехали на трассу – и оказались практически на секунду медленнее. Квалификация прошла в том же ключе, темпа просто не было.

Почему? Точно не знаю. Но это точно один из тех дней, которые вас очень огорчают. Разумеется, мы постараемся разобраться, в чем причина. Но дело точно не в том, что мы растеряли много времени в поворотах. Конечно, всегда можно было проехать еще быстрее, к чему мы и стремимся – но в этот раз дополнительно отыграть можно было лишь самую малость.

По ощущениям у меня просто не было возможности получить от машины еще больше».

Он добавил: «Да, мы скорректировали настройки. Но лишь немного, ничего безумного. И понятно, что целью была прибавка в скорости. Такого результата не ожидал никто».

Риккардо заработал очки во всех гонках нынешнего сезона. кроме одной. При этом он ни разу не финишировал выше шестой позиции.