Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

Большая авария на пути к первому повороту «Интерлагоса» привела к сходу Алекса Элбона с Кевином Магнуссеном, а еще несколько машин получили повреждения. Одним из тех, кому не повезло, оказался Даниэль Риккардо – пилот AlphaTauri объехал разбитую технику соперников и, казалось, уже избежал неприятностей, когда сверху на него упала шина от Williams Элбона.

Удар пришелся на задний правый угол бело-синей AT04 – полученные повреждения точно привели бы к сходу, но получасовая остановка борьбы для ремонта поврежденного барьера позволила австралийцу вернуться в гонку на новом старте. Такой же оказалась история и у его соотечественника Оскара Пиастри.

Однако по правилам обоим пришлось принимать рестарт не с решетки, а с пит-лейна. Но куда хуже, что каждому из них засчитали круг отставания.

Такой результат стал следствием процедурных особенностей. В конце первого круга, когда все остальные проехали по пит-лейну в режиме машины безопасности, Риккардо с Пиастри направились в гаражи своих команд для ремонта. Именно там и застали их красные флаги.

Соперники вскоре тоже вернулись на пит-лейн, то есть формально завершили еще один круг.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

По мнению Риккардо, в этом случае судьи не должны были засчитывать круговое отставание.

«Мы надеялись, что красный флаг даст нам шанс вернуться в гонку, – объяснил он. – Так что я поехал на пит-лейн, где и узнал об остановке борьбы.

Команда прекрасно справилась с ремонтом, и все было готово к продолжению борьбы. Но потом нам сказали, что мы с Оскаром будем в круге позади. И весь позитив, который всегда сопровождает выступления, мгновенно улетучился.

Гонка [после объявления о режиме SC] больше не продолжалась в режиме зеленых флагов. Я не понимаю, как мы оказались в круге позади. Это очень огорчает, а правила в этом случае составлены как-то отстойно».

Даниэль добавил: «А что, если бы повреждения получили 15 машин? Они обязали бы 15 гонщиков стартовать с пит-лейна, изначально проигрывая круг, а на решетке оставили бы всего пять? Конечно же, так делать не стоит.

Как по мне, судьи должны руководствоваться здравым смыслом и действовать гибко. Мне просто хотелось участвовать в гонке, и, я считаю, они могли допустить нас [без потери круга]. Все это довольно печально».

Риккардо с Пиастри так и не догнали никого из соперников – они финишировали 13-м и 14-м, последними среди тех, кто проехал под клетчатый флаг.