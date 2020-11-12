Риккардо назвал лучший и худший сезоны в карьере

Даниэль Риккардо занимает четвертое место в личном зачете Формулы 1: выше, чем он забирался в предыдущие три сезона. В трех последних гонках австралиец завоевал два подиума, и потому считает текущий сезон лучшим за последние годы.

«Надо подождать конца сезона, но пока да, он кажется самым стоящим с 2016-го, – сказал Риккардо. – Я получаю много удовольствия от гонок. Оно еще увеличивается из-за карантина и длинного межсезонья без гонок. Отсутствие соревнований сделало мое желание бороться еще сильнее. В 2016-м у меня был хороший год в Red Bull. А нынешний – самый успешный с тех пор».

При этом самым тяжелым сезоном в карьере Риккардо назвал сезон-2018, после которого покинул Red Bull:

«Не думаю, что бывают легкие года. Все зависит от того, что ты из этого года выжмешь. Тяжело может быть, даже если все гонки выигрываешь. Это зависит от установленной планки.

У меня самым тяжелым был последний год в Red Bull. В начале сезона казалось, что я могу побороться за чемпионство. К середине я понял, что хочу что-то поменять. А в конце у меня начался один сход за другим. Так что в эмоциональном плане было тяжело».