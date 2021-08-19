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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Риккардо назвал год, когда поборется за титул с McLaren

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Риккардо назвал год, когда поборется за титул с McLaren

McLaren второй год подряд борется за третье место в Кубке конструкторов, но пока не может бросить вызов лидерам Формулы 1. Глава команды Зак Браун полагает, что сделать это можно будет не раньше, чем через два с половиной года.

«К 2024 году мы должны догнать [лидеров] по части инфраструктуры, особенно с аэротрубой, – сказал Браун. – В сезоне-2024 у нас оправданий не будет».

Пилот McLaren Даниэль Риккардо пока не может адаптироваться в команде, но рассчитывает остаться в ней до 2024-го, чтобы побороться за титул.

«Я понимаю, что у команды отличная траектория развития, – сказал Риккардо. – Есть еще пара препятствий, которые на дадут нам бороться за титул в следующий год-два. Но такова сейчас реальность – аэротруба играет важнейшую роль. Это может стать последним кусочком картины.

Я лично планирую прибавлять в следующую пару лет вместе с McLaren, чтобы оказаться на пике в 2024-м. Кажется безумным думать настолько вперед. Но иногда это необходимо».

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