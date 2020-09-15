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Формула 1 / Новость

«Монстр в хорошем смысле». История двухлетней охоты McLaren на Риккардо

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«Монстр в хорошем смысле». История двухлетней охоты McLaren на Риккардо
Автор:
, Ответственный редактор

Зак Браун рассказал, что позволило ему убедить австралийского гонщика перейти в команду из Уокинга

Большую часть карьеры Даниэль Риккардо провел при поддержке Red Bull, однако летом 2018 года решил прервать это сотрудничество и заключить двухлетний контракт с Renault, где ему предложили солидную зарплату. 

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Спустя еще два года австралиец решил вновь сменить команду – и договорился с McLaren. Совсем недавно та была аутсайдером пелотона, но отказ от моторов Honda и приглашение на пост руководителя Андреаса Зайдля позволили изменить ситуацию к лучшему. 

Прошлый год команда закончила четвертой в Кубке конструкторов, а сейчас и вовсе идет третьей. Однако, как рассказал генеральный директор McLaren Group Зак Браун, убедить гонщика оказалось непросто.  

«Пару лет назад мы провели ужасный сезон, один из худших в истории McLaren, – отметил Браун в подкасте In the Fast Lane. – В тот момент я мог только давать Даниэлю обещания и рассказывать о своих планах.

Но это были просто слова: «Я собираюсь назначить главу команды, я собираюсь найти классного технического директора, мы собираемся получить необходимые ресурсы…». Лишь бесконечные обещания.

Понятно, что звучало все это красиво. Но когда ты проводишь один из худших сезонов, никакие слова не убедят гонщика сделать шаг тебе навстречу. 

Спустя год мы уже сильно проводили чемпионат, и я уже мог сказать, что у нас есть сильный глава команды. По моему мнению, появление Андреаса Зайдля коренным образом сказалось на McLaren. И у нас уже был отличный технический директор Джеймс Ки. 

[Риккардо] – большой поклонник Зайдля. И этот фактор сыграл очень большую роль в его решении. Он говорил: «Андреас – монстр». И думаю, использовал эти слова в позитивном смысле. 

За год он увидел, что мои слова не расходятся с делами. Что результаты пришли. И именно поэтому в итоге он решился на переход».

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Также Браун рассказал, что весной у него была возможность заблокировать переход Карлоса Сайнса из McLaren в Ferrari.

«Мы могли остановить его, – признался Зак. – Но дело в том, что мы всегда хотели заполучить Риккардо. В тот момент все как раз начало складываться, а Карлос хотел гоняться за Ferrari, и его можно понять. 

Мы могли позволить ему это, только если бы получили взамен кого-то со способностями Даниэля. Так что мы ответили [Сайнсу], что не против его приключения – а сами получили победителя семи Гран При, про которого думали на протяжении двух лет. 

Думаю, имея в составе Даниэля и Ландо [Норриса], мы станем только сильнее». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Зак Браун , Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Александр Кабановский

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